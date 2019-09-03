獨／柯文哲不選總統不當副手　2個共通點讓他挺郭台銘衝2020

▲蔡壁如接受《ETtoday》專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲8月籌組台灣民眾黨後，接著又順利與鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平達成結盟共識，醞釀「最強第三勢力」，進軍2020大選。台北市政府顧問蔡壁如表示，柯文哲不願失信於選民，會把市長做好做滿，因此2020若有藍綠之外的第三條路，柯文哲非常樂於支持，也不會有「郭柯配」。另外，由於柯文哲、郭台銘都篤信科學，兩個人的個性也都務實，郭台銘出來選總統，柯文哲會用自己的方式來支持他。

柯文哲最新出版最新著作「生死之間—柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練」，當中花了大半篇幅講述過去30年擔任醫生的經歷，以及從中習得的寶貴經驗。

「郭柯配」不會發生 柯文哲承諾最好做滿

對於新書選在2020大選前夕出版，在陸續進行組黨、「郭柯王」結盟等動作後，外界對於柯文哲的政治思維與規劃相當好奇，不少人也認為柯文哲一定會在2020年一鼓作氣力拼總統大位，對此，從台大醫院一路跟隨柯文哲進入市府擔任顧問的蔡壁如在接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，不會有「郭柯配」發生，但市長會全力跟郭談如何合作。

「他覺得他剛選上台北市長，如果再投入另外一個選舉，其實對台北市民來講誠信上面不好」，蔡壁如透露，其實柯文哲不論公開或私下，都一直在強調「正直誠信」的理念，既然市民已經投票給他，當然會希望他做完。

此外，邁入第二任市長任期，不少市政工作將逐步進入驗收階段。蔡壁如舉例，台北市已有18處公宅的工地動工，12處預計年底到明年會招標；另外，四大市場都在改建動工，「這些政績市長都希望在任內好好做完，我覺得這是他對台北市民的一種承諾」。

柯文哲與郭台銘共通點 兩人關切如何振興經濟

至於「郭柯王」結盟，蔡壁如說，目前的大選只有藍綠可以選擇，是不是有一個第三條路可以給台灣人民選擇？不要每次選舉都要搞藍綠、打悲情牌，如今鴻海集團創辦人郭台銘願意出來，「我想不只是市長，連我我都會支持」，而且郭台銘出來，也會是台灣20年來大選選舉，第一次不談統獨、不談藍綠，「而是談如何振興台灣經濟」。

談到郭﹑柯兩人的共通點，蔡壁如說，第一是科學，因為談經濟真的要靠科學；再來真的是務實，做生意的人一定是非常務實，而市長也非常務實，兩個人也不太會談統獨議題。

蔡壁如認為，從台北市政來看，柯文哲至少施政能力跟國政能力是受肯定的；而郭台銘是一位世界級的大老闆，兩人合作對台灣來說將是另一個嶄新的一種面貌，「用科學、務實的方法去談論台灣的經濟，討論公務員的行政體系如何改革」，這會是國人非常期待的。

至於在政壇舉足輕重的前立法院長王金平，蔡壁如則認為，「他就是一個很慈祥很和善的老前輩」，也有表達過希望有第三條路給台灣人走，「至於他說要參選到底，其實我們也沒有著墨那麼深，是看我們彼此合作的誠懇態度來看。磨合需要時間，不要急」。