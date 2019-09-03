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花絮／蔡壁如打書籌錢　柯文哲開門亂入：「不要講得那麼悲情」

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▲▼蔡壁如專訪,柯文哲亂入。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如正在接受專訪打書，台北市長柯文哲亂入變成主角。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲新書《生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練》正式上架，他在這本書中沒有大爆政壇秘辛，把焦點放在過去從醫的經歷，描寫從政後的處事態度。台北市政府顧問蔡壁如接受《ETtoday新聞雲》專訪時，沒想到柯文哲突然開了會議室的門走進來，聽到蔡壁如提到希望新書大賣能籌措經費，柯文也哲笑著說「不要講得那麼悲情好不好」，兩人互動自然的花絮也展現出絕佳默契。

談到《生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練》這本新書，蔡壁如指出，當然希望很多人透過這本書，認識市長對於政治的想法，這本書說真的幾乎沒有講到政治，他的人生裡前30年都在醫院裡頭，如果透過這本書，可以認識他的一些行事風格， 或是他對人生的一些看法，比較能夠在政治上面去理解，他為什麼這麼做。

對於柯文哲9月底將全台走透透進行簽書會，蔡壁如也表示，接下來有排一系列的簽書活動，當然是希望書把它賣好一點，「賣得好版稅才收的多，因為我們台灣民眾黨需要錢」。

▲▼蔡壁如專訪,柯文哲亂入。（圖／記者李毓康攝）

在蔡壁如受訪過程中，柯文哲突然開門亂入，有趣的是，當他發現蔡壁如正在說明時，為了怕打擾，還先將門開了一個隙縫，探頭看了一下，確定不會打擾後，他才大方地走進會議室，聽見蔡壁如正在推銷新書，柯文哲也笑著吐槽說「不要講得那麼悲情好不好」。

立刻接招的蔡壁如在柯文哲旁邊也笑著繼續說，「這是很悲情的，真的，我們書一定要賣得好，版稅才夠多」，過程中，她還直接對著柯文哲說「市長你不要插嘴」，柯文哲則是笑回，「以後我們開幕，就可以募款了，我們要撐到開幕」，柯、蔡兩人的互動在輕鬆間也展現了長期共同作戰的默契。

最後，蔡壁如也強調，台灣民眾黨需要經費，因為柯文哲去年的選舉也沒有接受財團政治獻金，政黨因為還沒有到法院去公證，但還是有一些開銷，剛好趁這個機會，如果書可以賣好一點，整個台灣民眾黨的一些初步的經費，比較不會捉襟見肘。

▲▼蔡壁如專訪,柯文哲亂入。（圖／記者李毓康攝）

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