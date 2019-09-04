卓榮泰再槓柯文哲：別自稱綠營　我們承擔不起！





▲卓榮泰、柯文哲。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲與民進黨主席卓榮泰近來為了競選經費爭鋒不斷。柯文哲3日晚間接受廣播節目專訪，談到從政初衷時表示，因為身在228家族，很討厭外省人，家族在言談間，還是綠底的，「我還是綠營的」。對此，卓榮泰4日痛批，「説『討厭外省人』的人，請不要自稱是『綠營』的，我們承擔不起！」

柯文哲自稱「底色沒有變」：我還是綠底的



柯文哲2014年與民進黨合作勝選，如今雙方關係卻瀕臨瓦解。柯文哲3日晚間接受廣播節目專訪時表示，「像我這種228家族、本省家庭，本來就有我們的意識形態」，小時候家族間還是很討厭外省人，「所以我還是綠底的」。

柯文哲也說，不是講台獨就可以亂七八糟，「他們就是把什麼問題都…好像只要是愛台灣，阿愛台灣怎麼是你定義的？好像只有照你方法才是愛台灣，不照你方法就是不愛台灣，然後就被K滿頭包」。

對此，卓榮泰透過臉書表示，「説『討厭外省人』的人，請不要自稱是『綠營』的，我們承擔不起！」

卓榮泰與柯文哲為了競選經費交鋒

柯文哲日前質疑民進黨總統大選，在各縣市競選經費，要不要公布預算表，那才可怕。此言一出，引來卓榮泰不滿，進而在臉書提出4個疑問，「您有看過民進黨編的總統大選縣市競選總部經費嗎？」、「您知道民進黨沒有編總統大選縣市競選總部經費嗎？」、「我沒編、您沒有看過，為什麼說那個才可怕？您可怕什麼？」

卓榮泰直言，「您最近常常到各縣市趴趴跑，花什麼經費？動什麼組織？向什麼對象募多少經費？這些可不可怕？」

接著，柯文哲3日出席秋祭忠烈陣〈公〉亡將士典禮，被問及此事時說，民進黨說沒編總統大選縣市的預算？還反問「真的他這樣講？確定？Are you sure?」經媒體提醒，卓榮泰是在臉書講的，柯文哲則酸，「我勸他趕快撤掉」。

卓榮泰下午再次發文「I’m sure！我就是沒編總統大選每個縣競選總部經費！」，並批評柯文哲就是超愛隨便講講，自己說過的話自己改變，「請他自己對照清楚，不要一再搬弄話術」。

卓榮泰再次提出3個提問，要問柯文哲「您想像中的國家機密長什麼樣子？」、「被您『寄生』的上流，供給多少養分？」、「2018.6.30您說過『選舉不應只是請客吃飯與搖旗吶喊，更要以行動實踐我們的價值與信念』，現在您『不管到什麼地方吃飯都有人請客』，這是您的價值與信念嗎？不會矛盾嗎？」