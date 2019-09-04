大巨蛋拚年底復工？柯文哲：人數6萬先開幕，以後要加人再說

記者陳家祥／台北報導

延宕多年的大巨蛋僵局有待解套，4日傳出台北市政府、遠雄高層達成共識，遠雄同意3點讓步，容留人數為環評59833人、商場可望變更為商辦大樓，並訂定「超額盈餘」條款、解套BOT零權利金爭議，力拼大巨蛋年底復工。對此，柯文哲說，問題還是要解決，「你一開始就幻想要14萬人哪有可能？」，如果一開始目標設定在6萬，先跑一陣子，跑個幾年沒問題，整個運作成熟了，要加人再去加人。

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

對於外傳大巨蛋敲定復工計畫，柯文哲回顧，BOT還是有甲乙雙方要開會，「那天他們（遠雄）來市府開會，走的時候我還在辦公室，當然禮貌上近來打招呼，我有跟他講說『欸欸欸要配合』，要配合看看我們把問題解決掉」。

柯文哲強調，也不是說遠雄全面讓步，但問題總要解決，其實關鍵還是在人數不要多，問題就比較好解決，「所以我還是主張，一開始人數在6萬，先開幕，以後的事以後再煩惱」。

▲柯文哲「台北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程」動土祈福典禮。（圖／記者宋良義攝）

「總是跑一陣子大家有信心，要加人再加人」，柯文哲說，一開始就幻想要14萬人哪有可能，如果一開始目標設定在6萬，先跑一陣子，跑個幾年沒問題後，看整個運作成熟了，要再加人再去加人，「你現在一開始就想說要14萬，我跟你講，你那個公安就是很難過」。

至於能否在年底復工？柯文哲說，北市府又不可能放水，現在都全程直播，又不會砸自己腳，所以遠雄還是要認真；外傳有因審查一事對都發局長黃景茂有微詞，柯說，「後來我有跟都發局抱怨，那個電腦模擬，你一定要能完整解釋才進來審，你都沒有準備好就進來審，那乾脆不要進來審，多來多被人家罵，有什麼用？」