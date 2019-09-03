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獨／「醫院掛號說」施政不看藍綠　蔡壁如：柯文哲做的是全民市長

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▲▼蔡壁如專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲的新書《生死之間》上架，柯文哲的心腹、北市府顧問蔡壁如接受《ETtoday新聞雲》專訪時談到，因為她與柯文哲在醫院看過太多生死，跟一般政治人物的想法不太一樣，柯文哲從上任市長迄今，「阿北沒有變」，他做的是「全民市長」，就像是醫院看病不能挑病人一樣，「他有時候就是來給你掛號了，你可以說我不看嗎？」

談到從醫院轉到北市府工作，蔡壁如自認非常不習慣，因為柯文哲面對藍綠議員，只要他覺得某項提議可以做，就會去做，但卻也收到很多前輩的指點，認為施政要「親疏有別」、「他對我們不好就不要做」。

「對我們來講其實是一個很大內心的衝擊，我聽不懂。」蔡壁如以台北市議員王世堅為例表示，就算是柯黑，他的選民也是台北市民，是柯市長要服務的對象，「這是一碼歸一碼」；假設他提了一個建設是台北市有需要的， 對台北市民好的，「不管關係好不好，我們還是會做啦。 」

蔡壁如直言，以前兩黨選出的總統偏好服務特定的族群，但是柯文哲是一個無黨籍的市長，所以他做的是「全民市長」，在台灣面前把市政做好。

蔡壁如以醫院的邏輯形容說，病人的問題沒有解決之前，還是很認真的去問診，「他有時候就是來給你掛號了，你可以說我不看嗎？他既然都來掛號了，我們都會去看診，我們都會去跟他溝通」，不過她也不諱言，自己有感覺到柯粉不大諒解。

▲▼蔡壁如專訪。（圖／記者李毓康攝）

至於幫忙議員請託，事後卻被罵的狀況，蔡壁如坦然地說，「我的想法就算了啊，不然是要怎樣」，如果外界覺得關係變壞了，「說真的我們不太在意，私底下見面我們還是會跟他打招呼」。

蔡壁如也提及近日旺中集團的話題，她認為，以前柯文哲稱奸商、用刀叉吃人肉的形容，可能心中對他們有一部分的評價，但是當他碰到市政需要溝通的時候，還是願意坐下來談，「這個大概是我們常常會讓人家看不懂的地方」，他就是一個全民的市長

蔡壁如表示，她還是用淡然跟泰然的態度在看待，「有時候人來瘋，說一些瘋話，聽聽就好，評價就給社會的人去評論他」，有時候他媒體老闆講說有什麼意見要給柯文哲，「但是他講他的，市長常常不聽」 ，結果就是被報紙用大版的來處理。

對於柯文哲新書為什麼要取名「生死之間」，蔡壁如說，就是因為他們對於生跟死之間，有不同於別的政治人物的一些想法，「尤其是我啦，我一直都覺得說，我來台北市政府就是時間到了就會離開，我都沒有想過我還會繼續呆下去，但是好像這齣連續劇會一直演下去的感覺」。她強調，必須調整自己的心態。

▲▼蔡壁如專訪。（圖／記者李毓康攝）

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