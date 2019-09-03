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獨／柯文哲看淡生死到理解政治　蔡壁如：「親疏無別」引誤解

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▲▼蔡壁如專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如接受《ETtoday》專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲新書《生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練》正式上架，他在這本書中沒有大爆政壇秘辛，反而把焦點放在過去從醫的經歷，少部分描寫從政後的處事態度。

就柯文哲來說，2020年將是從政的關鍵點，選在2020大選前夕再度出版著作，希冀透過文字再度傳達理念，對於將病例掛號的方式導入施政，雖然在政壇中一度格格不入，但柯文哲一路走來也更確信自己的風格與作法，透過此次出書的機會，他除了重申不分藍綠、市政為先外，也強調自己是個「全民市長」

▲▼柯文哲參訪有機蔬菜農場。（圖／記者張榮恩攝）

從台大醫院一路跟隨柯文哲進入台北市政府擔任顧問的蔡壁如，在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，這本書幾乎沒有講到政治，大部分都是講柯文哲從醫的一些想法，看了多年生離死別，自然從處事到政治上，都有很特殊的看法，「他人生裡的前30年都是在醫院裡，透過這本書可以認識他的一些行事風格或是對人生的一些看法，也比較能在政治上去理解他為什麼會這麼做」。

「把醫院服務的拿到政治上，人家都要來跟你掛門診了，怎麼會不讓他進來呢？」蔡壁如坦言，踏入政治最大的不習慣，竟來自於前輩的諄諄教誨誰誰誰一直黑你們、這個民進黨的不要幫、那個國民黨的就卡他的提案，這些對於柯文哲跟她來說都是難以理解的。

「我聽不懂，因為我覺得這是為市民服務」，蔡壁如說，他們是從醫院出來的，在醫院裡面不能去挑病人，這是最大的衝擊；即便柯黑如王世堅，他的選民也是台北市的市民、也是柯文哲要服務的對象，「所以常常我心裡就覺得，這是一碼歸一碼」，想想這也是台灣人的悲哀。

▲▼蔡壁如專訪。（圖／記者李毓康攝）

蔡壁如說，或許處理市政會有輕重緩急，「這個急診的先看，門診放後面，我們只是先後先排一下，還是有可能會進來」，議員有什麼提議，覺得該做的還是要做，畢竟基本上還是台北市的建設，台北市民會有需要的。

至於常有答應了議員提議，雙方仍就水火不融的狀況，蔡壁如想了想，「你說他提的建設然後事後他有來罵我們，就算了吧…，就算了，不然要怎麼辦？」過去確實有答應議員請託，但雙方關係仍未好轉，「說真的我們不大在意，私底下見面我們還是會跟他們打招呼」。

「可是人家就會覺得人家都在罵你了，他的選民服務你們幹嘛繼續做？」蔡壁如直言，假設議員提的建設是台北市民需要的，「不管他跟我們關係好不好，我們還是會做」。或許會因此被認為「親疏無別」，但回到醫生、醫院的邏輯，病人就是需要、來跟你掛號，我們看一看覺得可以做還是做，「很特別的邏輯，我們也覺得很痛苦」。

對於此次新書的宣傳計畫，蔡壁如表示，未來有排一系列全省的簽書活動，當然還是希望書賣得好一點，「賣得好我們版稅才收得多，因為我們台灣民眾黨需要錢」。

隨著新書有一系列全台灣的推廣行程，蔡壁如也表示，台灣民眾黨一方面也可以透過跟粉絲面對面，做基層扎根與經營的工作，去年選舉柯文哲沒有接受財團捐政治獻金，目前政黨還沒到法院公證、還未正式成立，但前期還是有一些開銷需要經費，「剛好趁這機會如果書可以賣好一點，我們整個初步台灣民眾黨的經費我們也可比較不會捉襟見肘」。

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