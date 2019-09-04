青年系統出走？　李明璇堅定挺韓：我絕不離開

▲李明璇挺韓國瑜。（圖／取自李明璇粉絲專頁）

記者徐政璿／台北報導

國民黨高雄市黨部3日晚間舉辦「高雄市勝選2020團結大會」，國民黨提名的總統參選人韓國瑜以及高雄市8位立委參選人同台，國民黨主席吳敦義南下站台鼓舞士氣，和韓國瑜兩人握手、擁抱，破解「換瑜」傳言。年僅27歲有北漂最正女主持人之稱的國民黨黨代表李明璇也在臉書發文表示，她身為國民黨青年，絕不離開，更不氣餒，唯一支持韓國瑜。

李明璇表示，近期來自四面八方所有的抹黑指控，都不會擊倒韓市長，因為有大家堅定的支持，現在正是所有支持韓國瑜的群眾，展現最強大實力及決心的時候了。那些子虛烏有的「換瑜說」、可笑亦可恨的「身亡說」，終究會煙消雲散，韓市長怎麼會被幾支筆、幾篇新聞給擊倒？

李明璇指出，她觀察沈思了一陣子，發現民進黨根本不好好交出執政成績單，卻拼了命地把韓國瑜往谷底打，因為民進黨深深知道韓國瑜的能量，唯有攻擊打壓，才能逃避向國人交代為何民進黨執政這麼失敗。

李明璇說，民進黨造謠抹黑是興趣，煽動對立是專長，但她相信絕對物極必反，那些背後造謠毀謗的人必然絆跌，被自己的舌頭所害。

李明璇說，在高雄市黨內各級幹部大會上，吳敦義主席親自帶領高喊：「讓我們熱情歡迎～韓國瑜！我們中華民國下一任的總統！」她邊錄影，同時跟著所有群眾高呼響應，換瑜說的謠言根本不攻自破。

對於郭柯王聯盟，李明璇說，她認為不論表面上表現的多含糊不清，郭董該懂的是這連考慮都不該考慮。

至於外界也紛紛質疑青年系統出走挺郭台銘一事，李明璇說，「我不同意，我從沒離開，我更不氣餒，不論多少誘惑在眼前，我 李明璇 不只會堅定拒絕，還要在此呼籲年輕人們大膽說出你跟我一樣，唯一支持韓市長！一起下架民進黨。」