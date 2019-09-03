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獨／台灣民眾黨至少提10席區域立委　柯文哲不分區選才3條件曝光　

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▲▼蔡壁如專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，目標鎖定在2020一定要讓「柯家軍」進入國會。對於柯文哲之前曾表示不分區立委參選名單將「提好提滿」，台北市顧問蔡壁如在接受《ETtoday新聞雲》專訪時也首度鬆口表示，台灣民眾黨的不分區立委選才標準，年齡、專業與問政能力都是重點。

蔡壁如說，區域立委目前在各方面有一些推薦人選，有在進一步溝通，探詢他們的意願，「至少提10席的區域立委沒有問題，現在已經幾乎有2倍的人選」

至於不分區立委選才標準，蔡壁如則透露，第一是50幾歲中壯年，第二是在專業的領域上的人才，也開放其他的團體推薦專業人士，但是常常專業領域人士到立法院不懂得問政，因此要兼顧到。

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

蔡壁如表示，「你雖然有專業，但是到立法院去能不能有一個表現，不要上台連問政的方式都不會問，這也是我們考慮的」。立法院有8大委員會，會以8大委員會的架構之下我們去找各方面的專業人士，然後在口條的表達上，又可以在立法院，將民眾黨想要提出來的政策表現出來。

對於柯文哲在籌組民眾黨後出線「掉粉」的現象，蔡壁如解讀，因為柯文哲一開始是無黨籍的，而且大家來都支持他的中間的力道，所以這些所謂的中間選民，其實就是年輕人，基本上對政治、政黨是比較沒有興趣，而且聯想到政黨就是覺得是要奪權、統治，印象不是很正面，「所以一開始可能會覺得說，阿北要去組黨，那不是跟國民兩黨這些人是不是都一樣」。

▲▼蔡壁如專訪。（圖／記者李毓康攝）

蔡壁如強調，民眾黨就是用民眾的想法來組這個政黨，希望提出來的政策，也要符合全台灣人民的利益，「所以我們大概不會去講統、去講獨，大概就會講國家治理」，大家在一個平台上好好的去討論，譬如經濟問題、能源問題、少子化問題怎麼解決，這個黨希望建立一個平台，讓大家一起討論。

談到柯文哲新書《生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練》日前上架，柯文哲9月底將全台走透透進行簽書會，蔡壁如也表示，接下來有排一系列的簽書活動，當然是希望書把它賣好一點，「賣得好版稅才收的多，因為我們台灣民眾黨需要錢」。

▲▼蔡壁如專訪,柯文哲亂入。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如專訪過程中，柯文哲一度亂入。（圖／記者李毓康攝）

有趣的是，當蔡壁如在受訪時，柯文哲突然開門進入會議室，聽見蔡壁如推銷新書，柯文哲也笑著吐槽說「不要講得那麼悲情好不好」。

蔡壁如在柯文哲旁邊也笑著繼續說，「這是很悲情的，真的，我們書一定要賣得好，版稅才夠多」，還直接對著柯文哲說「市長你不要插嘴」，柯文哲則是笑回，「以後我們開幕，就可以募款了，我們要撐到開幕」，柯、蔡兩人的互動在輕鬆間也展現了長期共同作戰的默契。

最後，蔡壁如也強調，台灣民眾黨需要經費，因為柯文哲去年的選舉也沒有接受財團政治獻金，政黨因為還沒有到法院去公證，但還是有一些開銷，剛好趁這個機會，如果書可以賣好一點，整個台灣民眾黨的一些初步的經費，比較不會捉襟見肘。

▲▼蔡壁如專訪。（圖／記者李毓康攝）

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