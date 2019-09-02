開學=開放家長24hrs騷擾！「教師朋友壓榨惡夢」廣告小妹驚呆：沒人反對嗎

▲開學季到了，小朋友們都背起書包重回上學的日子。（示意圖／記者崔至雲攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

8月底各級學校陸續開學，知名部落客「廣告小妹」也發文談開學季，看到朋友嘴上說著「孩子上學媽媽自由了」等話，充滿快樂、正能量，讓她笑說「沒半點負能量真是掃興」。直到她的台灣老師朋友說自己又要面臨「二十四小時被家長騷擾的惡夢」，讓廣告小妹超驚嚇「這簡直是壓榨勞工啊！都沒人反對嗎？」

凡槿（廣告小妹）1日在粉絲專頁貼文，「每到開學季，我便眼神死」，因為身邊朋友一個個都充滿快樂的正能量，「鬼門終於關了歐耶、孩子上學媽媽自由惹、運動中心游泳池比較空了。」廣告小妹笑說，看著這些快樂小鳥的發文，沒半點負能量真是掃興，「直到……台灣某教師朋友表示自己又要面臨二十四小時被家長騷擾的惡夢，手機必須開著。」

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老師朋友的陰影，讓廣告小妹眼睛瞪大，直問「等等！為何教師有義務要給家長自己的聯絡方式啊？（不是給 LINE 就是給手機號碼）？還要隨時 standy-by」，最後忍不住直呼這簡直是壓榨勞工，「都沒人反對嗎？（抖抖抖）。」

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▲廣告小妹發文談開學的所見所聞。（示意圖／記者周宸亘攝）

許多家長看到貼文後紛紛留言贊同，「我是家長我反對，我與老師聯繫一定是上班時間，非必要不會找老師」、「這是台灣很多學生家長問題，會生養小孩，卻沒有親職教育的素養，當對子女的態度與學校對學生的態度不一致時，唯學校的老師是問」、「教育服務業的悲歌」、「我希望，能從孩子口中知道他們做些什麼，慢慢來，一方面練習表達、一方面培養良好溝通管道。」

有名網友則是回應，「還記得帶小孩新生入學那天，親眼看到一個爸爸追著忙得要命的導師：『欸欸欸老師所以我們是不是先建立群組了呢？』」，超有畫面的一段話讓廣告小妹直呼，「對！還有群組！家長們自己組一個群組一起抱怨老師和學校不是很歡樂嗎？老師加入大家都不能暢所欲言（？」。

還有家長分享小孩班上導師的做法，「我兒子女兒班上導師都沒有給我們家長line，有事寫聯絡簿，急事打學校電話聯絡」，讓廣告小妹很認同「我覺得這樣比較好，有急事找得到校方就夠了，老師的下班時間留給老師及其家人吧！」

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