遊行召集人遭襲擊！　香港學生罷課聯盟「取消9/1添馬集會」

▲「香港學生罷課聯盟」召集人何同學。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例爭議持續延燒，大專及中學界先前曾發起，將從9/2展開2周「罷課不罷學」行動，要求政府正面回應訴求。不過，「香港學生罷課聯盟」昨日召開記者會時指出，由於考慮到受襲擊事件及港警大動作拘捕等事件，聯盟基於人身安全決定取消集會。

綜合港媒報導，民陣召集人岑子杰及「光復元朗」遊行申請人鍾健平近日遭到有心人士襲擊，隨後港警又於30日拘捕8名反修例示威人士。「香港學生罷課聯盟」召集人何同學表示，由於近日有多個遊行申請人遭遇攻擊或被捕，原定於9/1在添馬公園舉行的中學生罷課集會將會取消，因為不希望中學生人身安全受威脅。

▲香港反修例爭議持續延燒，示威遊行不斷。（圖／路透社）

何同學提到，從7月至今，已聯絡約230間學校的反修例學生關注組，目前有130間學校學生會參與罷課，但參與人數還不確定。他表示，聯盟呼籲學生於開學周連續罷課一星期，促使政府回應民間5大訴求，之後會以網路上填問卷的方式來統計實際罷課人數及檢討形式，藉此決定是否升級行動。

據悉，另一組織「中學生罷課籌備平台」先前也進行一項問卷調查，內容顯示，有9成的學生都支持罷課，而有6成支持在9月2日開學日展開行動，因此目前正準備在港島、新界及九龍等地選擇一個地點進行集會，並且計劃每周一進行「無限期罷課」。對此，何同學強調，「各組織會互相合作，希望給予學生不同選擇實行罷課。」