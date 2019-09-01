開學在即　花蓮市撲殺校園及公園小黑蚊

▲▼開學在即，花蓮市展開校園及公園小黑蚊撲殺作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近幾年來小黑蚊（台灣鋏蠓）越來越猖獗，造成居家生活的困擾，也嚴重影響花蓮市的觀光，花蓮市公所6月起即針對國中小學及高中和公園實施防治撲殺小黑蚊。由於開學在即，花蓮市清潔隊日前加強在小黑蚊密度較高的國福里一帶，針對國福國小周邊環境進行環境用藥作業，希望能降低小黑蚊密度。





市長魏嘉賢指出，環境用藥緊急防治作業在今年6月就實施，由於清潔隊人力不足，因此該項作業以委外辦理，而在執行期間，除了不可抗力的天候之外，多數已見成效，不過希望花蓮鄉親能夠主動整理周邊的居家環境，杜絕小黑蚊孳生溫床。



花蓮市自6月8日執行至今已完成三十處地點，陸續已見成果產生，此次利用暑假期間至校園內執行噴灑作業，透過全面防治將小黑蚊的食物鏈斷絕。小黑蚊的產生與天候大有關係，之前受到白鹿颱風的影響，花蓮市也大雨不斷，市公所將加強排水設施清溝消毒，透過小黑蚊環境用藥雙管齊下，消滅病媒孳生源，也避免其他傳染病的發生。

▲花蓮市公所於6月起針對國中小學及高中和公園實施緊急化學防治撲殺小黑蚊作業。



魏嘉賢強調，防治小黑蚊的工作會持續進行，但仍需花蓮鄉親及各企業、民間團體的全力配合。他指出，小黑蚊孳生源範圍相當廣泛，青苔是小黑蚊孳生的指標，民眾能做的就是經常整頓環境，清除青苔，阻斷幼蟲食物。他表示，小黑蚊的生長環境多在明暗交替且潮濕的地方，像是屋簷下、水溝邊緣、庭院牆角，或是菜園、竹園及茶園、檳榔園等農耕中均可發現小黑蚊幼蟲的棲地。

▲花蓮市長魏嘉賢鄉親能主動整理居家周邊環境，根絕小黑蚊孳生的溫床。



魏嘉賢建議以翻土或刮除青苔，並在移除後的地表種植密生草種覆蓋，也可以加鋪碎石、小木塊等，降低幼蟲孳生。此外，民眾若到小黑蚊密度較高的區域，務必做好防護措施，請身著穿袖長褲，減少被叮咬次數，也可減少小黑蚊繁殖的機會。



緊急化學防治撲殺作業在短期內可以降低小黑蚊族群密度，不過這些都必須配合個人防護及清除青苔幼蟲棲地防治作法，否則一至二週密度恐會再度回復。