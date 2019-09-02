一年中最恐怖！9月一開學…成日本最高自殺潮　「被霸凌不如死」

▲日本9月開學也是年輕人自殺率高峰。（示意圖／取自Pexels）

記者林瑩真／編譯

日本自殺總和對策中心日前公布1973年至2015年的統計發現，9月1日是日本18歲以下的人自殺率最高的一天！原因在於9月1日是開學日，日本許多學生認為，與其去學校遭受霸凌，不如輕生一了百了。

綜合日媒報導，9月1日被視為是日本最恐怖的一天，除了暑假結束外，學生們還要面對新學期開始、重新打造人際關係，甚至有人的「被霸凌生活」也因開學重啟，導致從9月1日起就有一波少年少女的自殺潮，讓9月的自殺率更是升高。

報導指出，尤其最近的霸凌蔓延至網路上，更是令家長、老師難以察覺。包括不被加入群組、說人壞話在學校被擴散、照片被惡搞後亂傳等，然而這些霸凌行為幾乎都只能由當事人承受，其他人很難伸出援手。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



社會福利團體就曾收到訊息，內容指出，朋友的謠言被亂傳，但卻跟事實不符；或是被霸凌的朋友表面看起來沒事，但是不是心裡很難過，身邊的人卻無法幫忙。另外，家長們也相當困擾，由於現在手機都可以上鎖，加上是一個「藏匿自我」的時代，更難防止孩子被霸凌的情況。

對此，社會福利團體就發起「stand by you」計畫，邀請知名運動員、藝術家等人協力，來幫助這些有痛苦煩惱卻無法說出的孩子，並發布一個「想守護你的微笑」（あなたの笑顔を守りたい）的霸凌防治影片，希望能降低年輕學童的自殺率。