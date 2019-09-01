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9／1加徵15％關稅！貿易戰衝擊電子產業…蘋果iPhone、iMac都上榜

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▲中美貿易戰延燒，全球股市皆受衝擊。（圖／路透）

▲貿易戰延燒，美國今（9月1日）開始對中國商品加徵15％關稅。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國聯邦公報（Federal Register）於30日宣布，貿易代表署（USTR）9月1日起將會實施「4a名單（List 4a）」，針對中國商品加徵15％關稅，項目大多為電子產品，包括智慧型手機、數位相機、平板等等。CNBC報導，這一波加徵範圍擴及「成品」，就連科技業巨擘蘋果（Apple）大部分產品也會受到波及。美國消費電子產品協會（CTA）預估，將會影響520億美元的消費商品。

文中寫道，貿易代表署決定修正《301條款》（Section 301）正在採取的行動，針對自中國進口、價值3000億美元的商品加徵額外15％的關稅。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

根據了解，電子產業自2018年7月就受到貿易戰影響，估計耗費100億美元，可是先前政策大多針對零件、部件，4a名單卻把目標轉向「完成品」，包括智慧型手錶、健身追蹤器、桌上型電腦、數位相機等等，將會造成產品價格上漲。發言人佛蘿蕾斯（Bronwyn Flores）表示，「也許11月黑色星期五（Black Friday）就會看見漲價情況，如果你想買一台新電視來看超級盃（Super Bowl），動作就要快一點。」

▲蘋果Apple。（圖／路透）

▲蘋果大部分產品都會受到波及。（圖／路透）

CNBC指出，蘋果6月時曾經寫信給政府，解釋4a名單將會涵蓋「所有主要商品，包括iPhone、 iPad、Mac、AirPods與Apple TV」，如果真的被波及，可能大大削弱對於美國經濟的貢獻。

據悉，蘋果過去曾成功申請「關稅豁免」，專家認為這一次有可能遵循前例，解決關稅問題。摩根大通（J.P. Morgan）的分析師則表示，蘋果比較可能自行吸收關稅成本，而非選擇提高產品售價，但是此舉預估耗費5億美元。

美國預計12月15日實施「4b名單（List 4b）」，針對更多產品加徵關稅，包括高單價的智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、電動玩具遊戲機台等等。CTA預估，這一波將影響1150億美元科技商品，對產業造成更大衝擊。

►►►加徵關稅1日準時實施「不會拖延」　川普用貿易戰保護香港

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