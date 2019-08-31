　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加徵關稅1日準時實施「不會拖延」　川普用貿易戰保護香港

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普表示對中國商品加徵的關稅將如期生效。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）30日表示，美中貿易團隊將繼續談判並於9月會面，然而，9月1日要對中國商品加徵關稅的舉措會如期實施，不會拖延。他還自信認為，美中貿易談判使北京在回應香港的示威運動時，態度能更加節制。

《路透社》報導，川普30日告訴記者，美中貿易談判仍將繼續，但不會延遲1日起新一輪的對中商品加徵關稅，「我們將贏得這場戰鬥，我們與中國對話，已經安排好會議，電話也有安排。我想9月的會談仍在繼續，沒被取消。」白宮尚未宣布9月美中貿易談判預計會晤的日期。

美國將於美東時間9月1日0時1分起開始，對價值1250億美元的中國商品徵收15％關稅，其中包括智能手錶、平板電視與鞋類。美國海關及邊境保衛局（CBP）30日表示，對於運送中的商品，新一輪的關稅舉措不會給予寬限期。

去年爆發貿易戰以來，美國已對2500億美元的中國商品徵收關稅，此舉招致美貿易組織與製造商的批評，聲稱川普的政策損害美國利益。中國外交部30日稍早則說明，中美雙方還保持有效溝通。

川普此前否認關稅正在影響美國經濟，「很多經營不善的公司都在指責關稅，這不是關稅問題，而是管理不周。」尋求2020連任的他在推特寫道，美國沒有關稅問題，有問題的是聯邦準備制度（Fed）。

川普30日晚間表示，如果缺少貿易談判，北京對香港的示威活動會更加暴力，因此這樣的商討是在替香港降溫，「中國真的想達成協議。」被問及是否打算與中國國家主席習近平談話時，川普表現遲疑，「我不能告訴你，但我們正與中國對話，我不能告訴你，會不會是習主席。」

另外，川普還認為通用汽車公司（General Motors Co）應該把業務遷回美國，「通用汽車曾是底特律的龍頭，現在卻是那裡最小的汽車製造商之一，就在我上任前，他們把主要的工廠搬到中國。僅管美國提供救助，他們還是這麼做，現在該再次開始回到美國嗎？」

ET快訊
開學像出嫁一樣！父女上演「十八相送」噴淚劇　老師看傻：快點走
臨終等不到人！老翁百萬遺產全送看護　「只留1元給女兒」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

發明火車便當、捧紅腋毛女優…《AV帝王》揭傳奇名導人生　擁7前科負債50億

安全帶沒寫法文…旅客狂投訴22件「違反語言公平」　加國航空判賠50萬

前科犯搶1600元差點關到死！坐牢36年獲釋　原來是被「三振出局」

扇貝「游泳」速度驚人...7萬網友看傻：像在奔跑的假牙

地產哥出門飆百萬名車　發動瞬間「點燃駕駛座炸彈」臀部當場炸出血花！

揭習近平表弟澳洲洗錢！WSJ記者遭驅逐　北京嗆：這類記者不受歡迎

北科大留學生失聯2周…父親、教授抵美　美承諾全力偵辦

8月狂射彈！金正恩時隔4月視察經濟　派兵建「溫泉觀光區」超滿意

俄：敘利亞政府「單方面停火」　籲伊德利卜叛軍停止挑釁

加徵關稅1日準時實施「不會拖延」　川普用貿易戰保護香港

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

只練50天！1歲萌妹化身美人魚 閉氣潛水23秒網驚：比大人厲害

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

發明火車便當、捧紅腋毛女優…《AV帝王》揭傳奇名導人生　擁7前科負債50億

安全帶沒寫法文…旅客狂投訴22件「違反語言公平」　加國航空判賠50萬

前科犯搶1600元差點關到死！坐牢36年獲釋　原來是被「三振出局」

扇貝「游泳」速度驚人...7萬網友看傻：像在奔跑的假牙

地產哥出門飆百萬名車　發動瞬間「點燃駕駛座炸彈」臀部當場炸出血花！

揭習近平表弟澳洲洗錢！WSJ記者遭驅逐　北京嗆：這類記者不受歡迎

北科大留學生失聯2周…父親、教授抵美　美承諾全力偵辦

8月狂射彈！金正恩時隔4月視察經濟　派兵建「溫泉觀光區」超滿意

俄：敘利亞政府「單方面停火」　籲伊德利卜叛軍停止挑釁

加徵關稅1日準時實施「不會拖延」　川普用貿易戰保護香港

堂姊獲遺產...他秒流口水！誆合夥狂撈「600萬」　她帳戶全空驚喊：被騙了

影／17歲少年落水溺亡！圍觀者竟為「最佳位置」大打出手...大媽邊跑邊笑網看傻

不想再打口水戰...蔡英文聽到柯文哲皺眉喊「下一題！」

電子票證搭捷運8折優惠擬取消　網暴動：小確幸沒了

北市3區買《寄生上流》陽光屋最多　最低市價打4折入手

歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

影／豪版《寄生上流》陽光屋！天龍國穴居也不簡單　代價破千萬

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務界認為解讀方向有迷思

世籃賽／韓國籤運差出線難度大　現實考量求1勝

總統級生日願望！蔡英文盼國家更好更安全：連任有信心

國際熱門新聞

男大生吸電子菸　肺部塌陷險死亡

助北韓運油　美制裁台人、台企

變態媽逼2孩子性交　男友看直播

台女赴日腦出血「醫療費破千萬」..

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

女囚犯臨盆破水　獄警、護士隔門..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

她和愛人吵架「獨立帶3小孩」半..

美炸雞漢堡2週就賣完「eBay..

世紀謎船「恐怖號」海底身影曝光

逆子喝醉砍死媽媽！挖出大腦炸來..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

「長中末獨」個性曝　老么成演員

更多熱門

相關新聞

區諾軒觀塘被捕「涉嫌襲警、阻差辦公」

有關《逃犯條例》爭議所引起的示威遊行已持續3個月，香港警方昨（30）日開始進行大動作拘捕，一天內連續拘捕8人，其中3名為立法委員議員。據悉，議會陣線區諾軒因涉嫌襲警、阻差辦公，昨日晚間10點在觀塘區遭警方逮捕。

梅克爾下月訪中　預料關切港局勢

好心請烏鴉吃點心　她日日收到小禮物

川普駁斥「貿易戰傷害經濟」：Fed才是問題

美炸雞漢堡2週就賣完「eBay拍7.8萬」

關鍵字：

川普關稅貿易戰香港北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

10歲兒國小遭性侵　母親氣到流產

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

運動飄霉味！女求診30次治不好　醫曝原因

稱新莊霸凌只是在玩　他嗆鄉民別管

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面