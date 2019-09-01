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有趣的一招！美向中國討清朝「1兆美元」債券　他分析：朝這弱點攻擊

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▲ 川普政府企圖向中國要求「超過1兆美元」的債券。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

中美貿易戰持續延燒，彭博社近日就在報導中提到，美國政府正準備向中國追討一批清朝時期的債券，經過通貨膨脹，加上利息以及賠償金，估計費用超過1兆美元（約新台幣31兆）。對此，曾任醫師的作家蔡依橙在臉書發文回應，美國這項舉動是「有趣的一招」，要求中國處理過期債券，就是針對「中華論述」的弱點進行攻擊。

蔡依橙31日下午在粉專「蔡依橙的閱讀筆記」發文，他解釋，這批債券是清朝政府在1911年為了資助湖廣鐵路建設而出售，也就是「湖廣鐵路五厘利息遞還金英鎊借款債券」（湖廣債），不過清朝遭到推翻後，中華民國一直不願承認這些債券，1949年中共成立後，也同樣不承認這批債務，即便如此，這批債務一直在美國坊間流竄，數十年來美國也持續在追討。

蔡依橙指出，美國要求中國處理清國債券之所以是有趣的一招，是因為中華民國跟中華人民共和國，在面對清國遺產的時候，都是秉持著「只要權利、不要義務」的無賴作法，這當然是不行的。

▲ 拍賣網站上可以看見有人販售清朝時期留下的過期債券 。（圖／翻攝自ebay）

蔡依橙提到，「實務上，就算清國領土都說是他們的，都是固有領土；但清國債務跟條約這些固有義務都不認的話，在國際法上當然是無賴。以前中國弱，大家幫你忙，不跟你計較，先幫你富起來，慢慢進入國際社會。現在你覺得自己強了，中國製造2025，在太平洋上要跟美國對分（習近平言：太平洋容得下兩個國家），那就來平等相待吧，先從債務開始算起」。

「當然，中共是不想認的，但中國不認這個債務，那就別說自己是中國道統，也別說跟清國有繼承關係，別再鬼扯固有領土。」蔡依橙表示，這是相當嚴重的，因為一旦中華人民共和國與清國權利義務脫勾，那中國就沒有道理宣稱香港是他的、台灣是他的、新疆是他的、西藏是他的、東北是他的。

「那麼為什麼香港也扯進來呢？因為事實上割讓香港的南京條約正本在故宮，真要照國際法走，中共根本沒理由控制香港。」蔡依橙說道，「這招，就是在讓全世界認清，中共是個不講道理、不講法律、不講權利義務，只會鬼扯的政權。離一個負責任的世界大國，還非常遙遠。」

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