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魯台會提山東自貿區　劉結一邀台商「融入祖國發展」

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▲▼國台辦主任劉結一在魯台會上致詞。（圖／記者陳政錄攝）

▲國台辦主任劉結一在魯台會上致詞。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／山東濰坊報導

在近期中美貿易爭端升溫、兩岸關係因2020選前局勢緊張的背景下，大陸國台辦主任劉結一今（1日）出席魯台經貿洽談會，致詞時未若以往大篇幅重砲批評「台獨」，改主打經濟牌，強調在外部經貿挑戰不確定性增多下，大陸優勢明顯，積極推出惠台措施，為台胞融入祖國重大發展戰略、永續發展提供更好的機遇。

「魯台經貿洽談會」今年是第25屆召開，為兩岸區域間最早的交流活動之一，國台辦主任劉結一、山東省長龔正，以及台灣方面中國國民黨前主席洪秀柱、商業總會理事長賴正鎰等兩岸產、官、學界人士齊聚。

▲▼第25屆魯台經貿洽談會在濰坊召開。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國國民黨前主席洪秀柱（左起）、山東省長龔正、國台辦主任劉結一、商業總會理事長賴正鎰出席魯台會。

劉結一首先強調，山東與台灣產業契合度高、互補性強，適逢近期「中國（山東）自貿試驗區」掛牌成立，以及推進新舊動能轉換，彰顯大陸在推進高層次國家戰略發展時，包括一帶一路、京津冀協同發展、長江經濟帶等，都蘊含著對「台胞台企」的重大機遇。

他延續日前在京台科技論壇上，主打的經濟牌的戰略，表示在外部經貿環境不穩確定性增加下，大陸推動放管服改革、減稅降費、增強知識產權保護力度、減少市場准入障礙等，加以大陸今年有望成為全球最大的消費市場，國務院推出進一步擴大內需方案，使得在大數據、雲計算、特色農業、鄉村旅遊、互聯網等台商有豐富經驗的產業，得到搭上大陸內需市場快車的機遇。

▲▼第25屆魯台經貿洽談會在濰坊召開。（圖／記者陳政錄攝）

劉結一說，40多年來廣大「台企台胞」積極投身兩岸經貿交流，為祖國發展做出重大貢獻，也在機遇中獲取養分成就事業，已經為推進「應通盡通」、打造「共同市場」提供夯實基礎，使大陸成為台企台胞築夢圓夢的最佳選擇，提供台商在應對挑戰風險、複雜環境中的有利保障。

劉結一表示，未來，陸方將透過積極讓台胞融入祖國重大發展戰略，設立海峽產業合作區等，幫助台灣中小企業，更為青年來就業、學習、實習提供更多機會，因為「兩岸同胞是命運共同體，兩岸關係好，台灣同胞才會好、才有前途」。

他在致詞的最後以簡短的政治性呼籲作結，表示台灣內部有些人在兩岸製造緊張、動盪和對立，破壞台胞台企的利益福祉和前途，陸方「堅持九二共識，堅決反對台獨」，兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，才是兩岸根本利益所在。

▼第25屆魯台經貿洽談會同時舉辦海峽兩岸博覽會，邀請台資企業布展推動對接合作與商務洽談。

▲▼第25屆魯台經貿洽談會在濰坊召開。（圖／記者陳政錄攝）

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