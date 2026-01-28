　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三寶媽窮到領補助卻送「萬元毒品」止痛　法官打臉重判16年

▲彰化警方查獲毒品。（示意資料圖／警方提供）

▲彰化警方查獲毒品。（示意資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名三寶媽，被控當藥頭販賣毒品給認識20年的男性老友，交易金額1萬2,000元還同意賒帳。2人雙雙落網，寶媽在法庭上翻供，辯稱只是「支援」好友止痛、沒收錢。經法院審理發現，她經濟拮据，連小孩教育補助金都拿來買毒，卻聲稱大方送出萬元毒品，明顯不合常理，加上她與買家供詞反覆，依販賣毒重判16年徒刑。全案仍可上訴。

判決書指出，去年一月間，彰化警方在男友人(毒蟲)住處搜出16包海洛因及1包甲基安非他命。毒蟲起初坦承，其中1包海洛因（1.87公克）和1包安非他命（3.75公克）是以賒帳方式向寶媽購買，價格分別為7500元及4500元，其餘毒品則是寶媽的。

警方隨即前往寶媽住處搜索，還辯稱，因自己即將開刀需要止痛，才向綽號「阿物」的男子購買5萬元海洛因及2萬5000元安非他命。然而，案件進入審理後，寶媽全盤否認販毒。她改口說，男友人當時因車禍全身是傷，到她家請求「支援」毒品止痛，基於20年交情，她才無償提供，從未打算收錢，「給了就當作不見了」。

▲彰化警方查獲毒品。（示意資料圖／警方提供）

▲查獲毒品。（示意圖／ETtoday資料照，彰化查緝隊提供）

男子在法庭上也配合改口，稱只是請「姐姐」支援，沒談到價錢。但法官發現，兩人說法與先前在警局及偵查中的供詞完全矛盾。

法院審理，寶媽自稱收入微薄，靠賣餅乾月入1萬多元，還要申請子女教育補助，卻花7萬5000元購買大量毒品。她先稱是「借出」、之後要還；後又改稱「贈送不用還」。毒友的證詞也前後矛盾，對如何前往柯女家、毒品來源等關鍵問題說法不一。由於兩人最初在偵查中都明確承認賒帳交易，細節吻合。該名毒蟲深知販毒罪重，若無真實交易，不可能隨便指認情同姐弟的寶媽。

法官審酌，寶媽販毒對象僅1人、次數1次，情節與大毒梟有別，依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定酌減其刑。但考量其行為助長毒品流通，審理時否認犯行，一審判處16年有期徒刑。海洛因8包、甲基安非他命17包，均宣告沒收銷燬。至於1萬2000元販毒所得因屬賒帳未收取，不予沒收。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3縣市低溫特報！　「急凍跌破10℃」
「白銀存摺」攻略文瘋傳　台灣銀行急示警
快訊／美股開盤「4指數均上揚」！台積電ADR漲逾3美元
安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光
奧客「天殘腳踹盤」！佳德鳳梨酥小編改寫武林故事爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紫南宮傳「鎮廟金雞遭搶」出事！廟方氣炸：根本胡說八道

涉詐房租補助327萬元　前駐洛杉磯外交官訊後請回

快訊／太子集團2.0！騰雲資訊在台招募博奕工程師　負責人遭聲押

奧客換貨失敗「天殘腳踹盤」！佳德鳳梨酥小編改寫武林故事爆紅

三寶媽窮到領補助卻送「萬元毒品」止痛　法官打臉重判16年

彰化2天2死車禍悲劇！警連3天大執法　139縣道狂掃36件超速

台中男住青年旅館　深夜驚醒「生殖器多一隻手」！變態室友下場曝

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

裝瞎騙子獻計詐保　台北男滴「神奇藥水」失明後悔了

某實小音樂師驚悚虐童內幕曝！一審判賠677萬...二審一原因打3折

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

紫南宮傳「鎮廟金雞遭搶」出事！廟方氣炸：根本胡說八道

涉詐房租補助327萬元　前駐洛杉磯外交官訊後請回

快訊／太子集團2.0！騰雲資訊在台招募博奕工程師　負責人遭聲押

奧客換貨失敗「天殘腳踹盤」！佳德鳳梨酥小編改寫武林故事爆紅

三寶媽窮到領補助卻送「萬元毒品」止痛　法官打臉重判16年

彰化2天2死車禍悲劇！警連3天大執法　139縣道狂掃36件超速

台中男住青年旅館　深夜驚醒「生殖器多一隻手」！變態室友下場曝

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

裝瞎騙子獻計詐保　台北男滴「神奇藥水」失明後悔了

某實小音樂師驚悚虐童內幕曝！一審判賠677萬...二審一原因打3折

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人親揭宣洩細節

各國新一級潛艦「原型艦」大比價　台船：「海鯤軍艦」造價379億屬中價位

海馬士多管火箭遠距跨區增援　陸軍春節戰備秀新式戰力

紫南宮傳「鎮廟金雞遭搶」出事！廟方氣炸：根本胡說八道

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

快訊／3縣市低溫特報！輻射冷卻發威「急凍跌破10℃」

「白銀存摺」攻略文瘋傳　台灣銀行急示警：從未提供相關業務

快訊／美股開盤「4指數均上揚」！台積電ADR漲逾3美元

上街頭是真民意　還是少數受害敘事的放大？

A-Lin耳機出狀況「音準跑掉」 　求完美急喊停：我要重來！

社會熱門新聞

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

即／高雄騎士疑超車不慎擦撞倒地　慘遭聯結車輾斃

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

頂大替代役遭4車輾斃　3大疑點改列重大刑案

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

更多熱門

相關新聞

彰化警3天大執法　139縣道狂掃36件超速

彰化警3天大執法　139縣道狂掃36件超速

彰化縣近日交通不平靜，短短兩天內芬園及彰化市接連發生兩起死亡車禍，造成兩個家庭破碎。有鑑於事故頻傳，彰化警分局自本月26日起，連續三天於多條重點路段實施交通大執法，總計取締92件違規，其中僅在素有「死亡彎道」之稱的139縣道，就開出36張超速罰單，展現強力取締決心。

彰化工地建材11樓墜落砸扁廂型車　驚悚影片曝

彰化工地建材11樓墜落砸扁廂型車　驚悚影片曝

彰化白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

彰化白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

警查獲仿潮牌「AAPE」毒咖啡包　毒駕男慘了

警查獲仿潮牌「AAPE」毒咖啡包　毒駕男慘了

彰化工地吊板材「11樓高掉落」　路邊2車慘遭砸毀

彰化工地吊板材「11樓高掉落」　路邊2車慘遭砸毀

關鍵字：

彰化毒品海洛英安非他命販毒

讀者迴響

熱門新聞

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

Toyz獄中結婚了！

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

即／陳菊請假超過1年請辭獲准　高醫曝最新近況

國產車大廠千金公開IG帳號！名媛生活火辣照曝

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面