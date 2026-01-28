三寶媽窮到領補助卻送「萬元毒品」止痛　法官打臉重判16年

▲彰化警方查獲毒品。（示意資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名三寶媽，被控當藥頭販賣毒品給認識20年的男性老友，交易金額1萬2,000元還同意賒帳。2人雙雙落網，寶媽在法庭上翻供，辯稱只是「支援」好友止痛、沒收錢。經法院審理發現，她經濟拮据，連小孩教育補助金都拿來買毒，卻聲稱大方送出萬元毒品，明顯不合常理，加上她與買家供詞反覆，依販賣毒重判16年徒刑。全案仍可上訴。

判決書指出，去年一月間，彰化警方在男友人(毒蟲)住處搜出16包海洛因及1包甲基安非他命。毒蟲起初坦承，其中1包海洛因（1.87公克）和1包安非他命（3.75公克）是以賒帳方式向寶媽購買，價格分別為7500元及4500元，其餘毒品則是寶媽的。

警方隨即前往寶媽住處搜索，還辯稱，因自己即將開刀需要止痛，才向綽號「阿物」的男子購買5萬元海洛因及2萬5000元安非他命。然而，案件進入審理後，寶媽全盤否認販毒。她改口說，男友人當時因車禍全身是傷，到她家請求「支援」毒品止痛，基於20年交情，她才無償提供，從未打算收錢，「給了就當作不見了」。

▲查獲毒品。（示意圖／ETtoday資料照，彰化查緝隊提供）

男子在法庭上也配合改口，稱只是請「姐姐」支援，沒談到價錢。但法官發現，兩人說法與先前在警局及偵查中的供詞完全矛盾。

法院審理，寶媽自稱收入微薄，靠賣餅乾月入1萬多元，還要申請子女教育補助，卻花7萬5000元購買大量毒品。她先稱是「借出」、之後要還；後又改稱「贈送不用還」。毒友的證詞也前後矛盾，對如何前往柯女家、毒品來源等關鍵問題說法不一。由於兩人最初在偵查中都明確承認賒帳交易，細節吻合。該名毒蟲深知販毒罪重，若無真實交易，不可能隨便指認情同姐弟的寶媽。

法官審酌，寶媽販毒對象僅1人、次數1次，情節與大毒梟有別，依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定酌減其刑。但考量其行為助長毒品流通，審理時否認犯行，一審判處16年有期徒刑。海洛因8包、甲基安非他命17包，均宣告沒收銷燬。至於1萬2000元販毒所得因屬賒帳未收取，不予沒收。