　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗油輪疑違規…200萬桶石油送到敘利亞　美財長：據反恐令可制裁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼遭扣留在直布羅陀的伊朗油輪Grace 1。（圖／路透）

▲伊朗油輪「格雷斯1號」遭扣留在直布羅陀，8月中旬獲釋。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，伊朗籍油輪「格雷斯1號（Grace 1）」改變好幾次航道，極有可能駛往黎巴嫩海域。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也說，已經掌握可靠資訊，顯示這艘船艦即將違背承諾，把200萬桶原油載到敘利亞。《法新社》指出，美國財政部表示，依照反恐命令，涉入這件事的船員和人士，都有可能面臨制裁。

土耳其外交部長卡烏索戈魯（Mevlut Cavusoglu）表示，安卡拉對俄羅斯的耐心是有限的，莫斯科反應很「誇張」。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，金融風險評估公司路孚特（Refinitiv）的跟蹤數據顯示，格雷斯1號（Grace 1）預計前往土耳其伊斯肯德倫港（Iskenderun Port），可是30日卻突然改變航向好幾次。卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）於30日向媒體記者透露，根據座標訊息，油輪「肯定」不如先前所承諾的，要前往土耳其港口，而是黎巴嫩領土內的水域。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在推特上發文，「我們獲得可靠消息，那一艘油輪正在前往敘利亞塔爾圖斯（Tartus）。美國不會坐視阿薩德政權用伊朗石油威嚇國內百姓！」《路透社》指出，他先前曾經表示，如果格雷斯1號沒有信守承諾，華盛頓當局將會採取一切行動，繼續實施制裁。

《法新社》報導，美國財政部表示，根據反恐命令，由於格雷斯1號屬於「被扣押財產」，因此提供相關支援的所有人士，都有可能遭遇制裁的命運。

黎巴嫩財政部長卡里歐（Ali Hassan Khalil）對此回應，當局目前還沒有獲悉相關消息，「我們還沒有被通知伊朗油輪即將要抵達。」

綜合外媒報導，英國與直布羅陀政府宣稱，格雷斯1號要把大量石油載送到敘利亞，違反歐盟制裁，7月4日聯手扣押油輪，5周後才釋放。伊朗當時曾經保證，船上200萬桶石油絕對不會前往敘利亞，而是要送到地中海。

ET快訊
快訊／台藝大港生「反送中遊行」被捕　陸委會釐清當中
爆打外送員！雞排店「0誠意」道歉：UberEats也須負責　
癡等3年！房價爆漲400萬　他神解析「買or不買」4種下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

24歲孕媽「追求好生活」慘淪性奴　38萬賣出…懷胎5月跳窗逃命

911恐攻5嫌可望「2021年開庭審判」　若軍法定罪…將面臨死刑

逆子用拐杖「打爛89歲媽腦袋」姦屍！　洩慾後繼續砍…牙齒卡在菜刀上

俄：敘利亞政府「單方面停火」　籲伊德利卜叛軍停止挑釁

狠夫「麥片＋海洛因」毒死哺乳妻　拒付贍養費…狂傳5900封訊息洩殺機

49歲警衛暖勸跳橋少女「勇救1命」　19天後…花園中離奇自殺亡

影／他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

義「五星運動＋民主黨」組聯合政府　共推孔蒂續任總理

英相強生「暫停國會」爆反彈！　逾110萬人連署反對…怒批「憲政暴行」

熱帶暴風「多利安」直撲！　波多黎各宣布進入防災「緊急狀態」

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

男選手深情望敵隊女學員唱《流星雨》　李榮浩傻眼：你有問過我的同意嗎？

遭彭佩奧指責「不良行動」　北韓：對與美對話「漸失期待」

南韓6議員登獨島抗議踢出白名單　日方：非常令人遺憾

多利安「閃紫」增強中！衛報盤點「佛州東岸猛獸颶風」　1992年曾奪65命

駕駛連開18小時睡著了！日電車撞牆脫軌30公尺「車頂凹陷玻璃碎」

伊朗油輪疑違規…200萬桶石油送到敘利亞　美財長：據反恐令可制裁

幽靈都沒腳！全因200年前畫師太風流…「夢裡見情婦」翻轉日本怪談

偷拍空服員PO網公審「雙下巴爛牙」　女主管羞辱別人下場超慘

16歲殺手與警槍戰…遭子彈爆頭「腦漿+頭骨」噴全車　6名同夥全死

家裡有幾人？呆萌大眼妹算數學題狂鬼打牆...爸媽聽到答案超崩潰

川普新武器！要求中國償還「清朝時期」債券...超過1兆美元

快訊／台藝大港生「反送中遊行」被捕　陸委會釐清當中

中職／不靠主題日就滿場！企業家庭日包票　新莊12100進場

香港樂團西門町辦簽唱！　送出「簽名燈籠」讓粉絲嗨炸

結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身

謝盈萱脫單倒數！《俗女》完結網狂喊「森玲CP」在一起

企聯射箭／下半季首戰　譚雅婷賞彭家楙個人賽首敗

中職／陳連宏不滿主審好球帶　暴走抗議遭驅逐出場

不斷更新／詹子賢犧牲飛球要回領先　4局中信3：2富邦

讓小孩回媽媽懷抱！遠赴伊拉克帶回1歲男童　母：感謝幫助我的人

中職／克魯茲眼中的打擊天才　林安可聽話未放棄練打

國際熱門新聞

情侶在透明泳池裸體交疊！鄉民全..

男大生吸電子菸　肺部塌陷險死亡

助北韓運油　美制裁台人、台企

台女赴日腦出血「醫療費破千萬」..

變態媽逼2孩子性交　男友看直播

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

白雪公主輕擁自閉兒　帶他散步跳..

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵..

世紀謎船「恐怖號」海底身影曝光

孫女拒捐腎　戀童祖父隨後死亡

女囚犯臨盆破水　獄警、護士隔門..

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

韓國愉快死亡體驗帶你重生

更多熱門

相關新聞

波波：美國隊建立起兄弟情感

世界盃男籃錦標賽將在31日晚間開戰，抵達上海後美國隊立刻組織沒有教練團的球員限定晚餐，反而讓總教練波波維奇(Gregg Popovich)非常開心，「我們球隊在短時間內就建立起兄弟情感！」

川普推特公布伊朗發射場機密照

台商賣油給北韓遭美國制裁　外交部回應了

太平島挖石油、3千億不靠中央...蘇貞昌盼韓落實政見、顧好健康

俄羅斯：敘利亞政府單方面「停火」

關鍵字：

伊朗油輪波斯灣美國石油制裁敘利亞蓬佩奧Mike Pompeo

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

開學像出嫁！父女捨不得分開…看傻

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

網爆「范冰冰生了」3天前合照變證據

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面