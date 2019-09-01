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魯台會登場！　洪秀柱倡共同文化　劉結一提命運共同體

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▲▼中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／山東濰坊報導

第25屆「魯台經貿洽談會」今天上午在山東濰坊開幕，中國國民黨前主席洪秀柱致詞時，強調兩岸共同文化傳承，陸方國台辦主任劉結一則主打經濟牌，推動「台企台胞」融入大陸發展機遇。彰顯陸方正從經濟、文化兩大領域，致力推進對台工作，強化中華民族認同。

本屆魯台會以「聚焦新動能 共享新機遇」為主題，涵蓋開幕式、海峽兩岸博覽會，首次舉辦的海峽兩岸農業論壇，以及專項對接會、現場考察等活動，於新一代信息技術、高端裝備、醫養健康、現代高效農業、文化創意、金融等領域推進兩岸產業合作，共有1194位台商參會、參展，會議整體規模達3000人。

▲▼第25屆魯台經貿洽談會在濰坊召開。（圖／記者陳政錄攝）

洪秀柱指出，山東是文化、農業、體育、教育和經濟大省，與台灣關係密切，從1949年山東到台灣約15.3萬人，目前在台灣的山東籍朋友達到80多萬，經過40多年的努力，成為兩岸經貿、文化交流的重要組成部分。

因此她期待，陸方能繼續推出措施，為台商創造良好營商環境。洪秀柱進一步強調，除了經貿，文化傳承也是兩岸的重要課題，在過去百年我們一度對中華傳統文化喪失自信，但建設偉大強國過程中，文化自信、傳承必不可少，未來兩岸應在此深入交流，成為凝聚文化自信，「共圓中國夢」的前進動力。

山東省委副書記、省長龔正表示，文化精神將包括台灣內的的中華兒女，向石榴子般緊緊的抱在一起，當前山東自貿試驗區甫獲批掛牌、積極推進新舊動能轉換「機遇好、勢頭好、環境好、前景好」，批准落地的台資企業9112個，未來也將致力推進與台灣共享發展機遇。

劉結一繼續強打經濟牌，他在致詞時表示，外部經貿挑戰不確定性增多下，大陸優勢明顯，積極推出惠台措施，以及先前提出的司法訴訟權益保障等，為台胞融入祖國重大發展戰略、永續發展、享同等待遇提供更好的條件。

他還說，台灣內部有些人在兩岸製造緊張、動盪和對立，破壞台胞台企的利益福祉和前途，陸方「堅持九二共識，堅決反對台獨」，兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，才是兩岸根本利益所在。

▲▼國台辦主任劉結一在魯台會上致詞。（圖／記者陳政錄攝）

▲國台辦主任劉結一在魯台會上致詞。

商業總會理事長賴正鎰提到，山東對外開放的理念讓台商相當有信心，近期大陸暫停赴台個人遊，兩岸航班減少，讓台灣憂心忡忡，因此商總也呼籲民進黨、蔡英文政府在在九二共識的前提下，維持兩岸經貿交流。

值得注意的是，適逢2020大選前兩岸局勢越趨敏感、香港議題持續，劉結一此行並無接受媒體採訪，也未對相關議題做出回應，至於有政壇「小辣椒」稱號的洪秀柱，其幕僚也在先答應受訪後，又取消受訪安排。

▲▼第25屆魯台經貿洽談會在濰坊召開。（圖／記者陳政錄攝）

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