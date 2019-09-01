今午正式實施第一輪　川普對1120億美元中國商品加徵15％關稅

▲川普上任後使用關稅策略對付中國。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）30日表示，美中貿易團隊將繼續談判，不過9月1日要對中國商品加徵關稅的舉措仍會如期實施。美東時間9月1日0時1分起開始（台灣時間1日正午），美國正式對價值1120億美元的中國商品徵收新一輪15％關稅。

川普30日告訴記者，美中貿易談判仍將繼續，但不會延遲1日起對中商品加徵關稅，「我們將贏得這場戰鬥，我們與中國對話，已經安排好會議，電話也有安排。我想9月的會談仍在繼續，沒被取消。」本月1日的舉措，是川普最新計畫的第一階段，9月的目標商品包括肉品、起司、鋼筆、智慧手錶、鞋子與樂器等；美方預計在今年底前對中國3000億美元商品徵收15％關稅，分別於9月1日、12月15日實施。

《路透社》報導，川普計畫9月1日、12月15日分成兩部分，對中國價值3000億美元中國商品徵收15％關稅，第一批先針對價值約1120億美元中國商品；如果全面徵收關稅，幾乎所有價值5500億美元的中國商品都會受到影響。

川普先前否認關稅對美國經濟有影響，反而是很多「經營不善」的公司在指責關稅，這不是關稅問題，而是管理不周。