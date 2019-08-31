台南新增1例本土登革熱病例累計21例　請民眾勿鬆懈持續清除積水容器

▲台南市新增1例本土登革熱病例，目前為多雨的夏季，台南常有午後短暫雷陣雨，請民眾於下雨過後儘速清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新增1例二採確診本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數21例，境外移入登革熱病例數29例，目前為多雨的夏季，台南常有午後短暫雷陣雨，請民眾於下雨過後儘速清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。

第21例本土病例為30多歲男性，居住地於北區雙安里，8月20日起陸續出現發燒、關節痛、肌肉痛、身體四肢出現紅疹及倦怠症狀，8月22日曾至診所就醫，流感快篩為陰性，症狀未改善於8月27日再至診所就醫，登革熱快篩為陽性。

8月28日夜間衛生局檢驗中心報告為NS1+、IgM+、IgG-、PCR-，判定須二次採血，該病例後於8 月30日夜間二採確診。因案兄於8月25日也出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛及倦怠症狀，當日至診所就醫症狀未改善於8月27日再至診所就醫，登革熱快篩為陽性，檢驗中心報告為NS1-、IgM-、IgG+、PCR-，判定須於9月3日二次採血，另同住家人（案母）無症狀，工作地員工皆無疑似症狀。

因案兄亦有疑似症狀，初判感染源為住家環境，惟市府團隊不敢掉以輕心，於8月28日至8月30日針對其工作活動地北區北華里丶安南區長安里及居住地北區雙安里做強力孳清、噴霧罐放置及戶內外化學防治；8月31日將針對居住地（半徑100公尺）化學防治噴藥及戶內外孳生源清除等防治措施；9月1日則進行活動地中西區小西門里化學防治工作。

台南地區在8月份持續降雨後，造成環境中大量積水容器及積水點，請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。