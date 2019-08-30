台南轎車違停4機車格！女收費員回報遭砸冰塊　駕駛身分曝光

記者柯沛辰／綜合報導

台南馬姓女收費員29日執行開單公務，行經夏林路一家手搖飲料店時，發現門口有一輛汽車違停在機車停車格。由於這輛轎車已非第一次違規，當下馬女拿手機拍照準備回報，沒想到手搖飲店員見狀立刻衝出來嗆聲，還疑似拿冰塊攻擊，氣得她報警處理。事後，飲料店老闆代為道歉，指店員誤認她是「檢舉達人」才發生衝突，不是故意的。

影片中可見，一對男女在大街上激烈口角，男店員疑似拿冰塊攻擊，逼得馬女不得不大聲解釋「我在執行公務」。

▲馬女重回事發現場，指轎車當時違停在此，她想拍照卻被手搖飲店員攻擊。（圖／東森新聞）

馬女受訪時表示，轎車第一次違停的時候，一次佔據4個機車停車格，造成其他機車不便。當時她勸導駕駛，「不好意思，這裡是機車停車格，汽車不能停」，對方聽了沒說什麼，默默把車移開，她也沒去舉報。

幾天後，馬女行經同一個路段，又發現同輛轎車違停，便依規定拿手機拍照，準備呈報上級單位。怎料才剛拿出手機，一旁手搖飲店員立刻衝出來，疑似向她狠砸冰塊，還大聲叫囂，威脅馬女不許再出現。

原來，這名手搖飲男店員疑似就是違停駕駛，因為貪圖方便，才把車違停在店門口。不過，收費員屬於約聘公務員，男店員行徑無異於是藐視公權力。

▲違停駕駛是手搖飲店員，疑似對收費員丟擲冰塊。（圖／東森新聞）

事後，手搖飲老闆代為出面道歉，「店員以為她（馬女）是正義魔人、檢舉達人，後來了解發現應該不是，當下是想說你拍我、你檢舉我，妳如果違規，我也檢舉妳、拍照。」

不過，馬女指控遭砸冰塊一事，老闆回應「沒有啦沒有」，否認店員有丟冰塊。儘管老闆親自道歉，但馬女氣不過，已向警方報案。最終男店員除了被開900元違停罰單，還可能多吃上一條妨害公務罪，為自己的行為負責。

▲手搖飲老闆（左）向女收費員道歉。（圖／東森新聞）