連續3年持續下降　台南獲衛生福利部自殺防治成效績優獎　

▲台南市衛生局榮獲衛生福利部「自殺防治成效績優獎」，市長黃偉哲接受獻獎，肯定衛生局與網絡單位協力推動自殺防治有成。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

依據衛福部統計資料分析顯示，2018年台南市自殺死亡人數共328人，自殺每10萬人口標準化死亡率為12.7，相較於2016年標準化死亡率13及2017年標準化死亡率12.9，已連續3年持續下降，台南市衛生局榮獲衛生福利部「自殺防治成效績優獎」，市長黃偉哲接受獻獎，肯定衛生局與網絡單位協力推動自殺防治有成。

台南市衛生局多年來針對台南市自殺方式積極推動防治，衛生局制定全國首創且唯一「台南市自殺通報及關懷自治條例」；且每年辦理一系列心理健康講座及心理健康月動靜態活動，以提升民眾照護自我心理健康。衛生局為提升市民心理健康，以分齡分層為主軸，推動幸福前進社區心理健康系列活動，例如媽媽咪呀繪畫比賽、心靈客棧電影賞析等；對於有困擾想找人談談的市民，於35區設置40個心理諮詢服務據點，提供每位市民可近性、在地專業服務，想法轉個彎讓困擾及早解套；針對自殺高危險群，一旦接獲通報，即派員提供關懷，依個案狀況協助轉介相關資源陪伴民眾一起度過難關；至於自殺死亡者遺屬也同樣關懷及陪伴他們。

衛生局自行統計中發現，台南市2019年1至8月自殺死亡146人較2018年215人同期減少69人，男女性別比為1.9：1，年齡以60-64歲最多、30-34歲及55-59歲第二；男性以60-64歲為多數，女性以30-34歲為多數，自殺死亡方式前3名為：上吊、燒炭、農藥。

自殺是多重原因導致的結果，若人人都是珍愛生命守門人，能及時傾聽及發覺引導當事人表達負面情緒，提供支持降低其情緒壓力，進而化解危機，可能可以阻止一時衝動的自殺行為。

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