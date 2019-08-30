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10歲兒在國小遭性侵！「狼叔」交保釋放了　母親氣到流產…下跪陳情

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記者趙蔡州、林悅／綜合報導

台南一名10歲男童在國小校園遭「狼叔」性侵2次，嫌犯2019年6月被逮捕且施以預防性羈押，但日前因為「羈押期滿」已經交保後釋放，消息傳開後引發當地家長們的恐慌。受害男童的家長30日出面淚訴，下跪請求台南市政府、教育局及學校要有所作為，防止再有其他的孩童不幸受害。

受害男童的母親向市議員淚訴，兒子就讀的台南永康某國小，有一名大叔經常在校內出沒，還會利用零食及手機引誘孩子，兒子6月19日在校園附近的超商被大叔亂摸，她看見後立刻趕走對方並向兒子追問情況，才得知兒子早在2年前就被大叔在校內暗處性侵，對方還威脅兒子「說出去就要打死你」相當可惡。

▲台南市議員林燕祝，接獲國小學童家長陳情指兒子在校內遭人性侵，林燕祝要求市府相關單位檢討通報機制，並積極防範再有學童受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝接獲家長陳情，要求市府相關單位檢討通報機制，並且積極防範再有學童受害。（圖／記者林悅翻攝）

受害男童的母親質疑，校方明明知道有陌生男子進出校園，但從未積極處理也未能事先防範，而且「狼叔」在她曝光性侵事件之後，隔天還可以進入學校對其他孩子進行騷擾，對方甚至透過在學校自認的乾兒子，還能夠開車跟著學生一起去校外教學，為了此事她還因為過度傷心，進而造成3個月的身孕流產。

男童母親悲痛說「他才8歲而已，他從8歲就被性侵，現在他才10歲的小孩子，他以後的人生要怎麼辦」，激動到一度向教育局長官下跪求情，「我給你跪下好不好，我拜託你學校的監視器，給我好不好」，希望校方可以將拍有「狼叔」身影的監視畫面公開，防止再有其他的孩童不幸受害。

她說，「兩年前……（兒子）要升國小三年級的時候，這個人就已經對他……抓去廁所性侵，長達兩年多了」、「（校方）說是某個小孩子的乾爹啦，感覺到他眼神有點不對勁，為什麼那時候校長沒有通報，如果那時候通報，說不準我小孩子就不會受害了。」

▲▼10歲兒在國小遭性侵！「狼叔」交保釋放　母親氣到流產…下跪求政府。（圖／東森新聞）

▲受害男童的家長下跪請求台南市政府、教育局及學校要有所作為，防止再有其他的孩童不幸受害。（圖／東森新聞）

台南市議員林燕祝表示，家長的投訴讓她聽了也非常氣憤，初步掌握約5名男童疑有類似受害，已要求相關單位應盡速把案情查清楚，並且檢討相關案件的通報機制，還給台南的家長及小孩安心的校園空間。

林燕祝強調，如果不是因為孩子勇敢說出、家長基於安全而出面陳情，這件事可能還會被蒙在鼓裡，令人遺憾的是校方對這件事情的態度消極，加上各局處互踢皮球的動作，才讓這件校園性侵事件輾轉來到她這裡公開。

▲台南市議員林燕祝受理民眾陳情，揭露台南國小學童遭性侵案，引起民進黨台南市黨部質疑其揭露過程不專業。（圖／記者林悅翻攝）

▲性侵狼叔因為「羈押期限屆滿」已經交保釋放了。（圖／記者林悅翻攝）

台南市教育局則表示，第一時間已針對疑似被害人部分先進行瞭解，現則啟動第二階段清查是否有其他學生受害，同時也啟動校內輔導機制、檢視校園安全防護配套措施，未來也會全力配合檢調作業協助偵辦。此外，他們也已經派人介入調查，將了解校方是否有疏失的部份。

台南地檢署表示，針對林燕祝議員記者會，南檢說明如下：1、本案現由南檢檢察官偵辦中。2、該案被告前因涉犯重罪有逃亡之虞及有串證之虞經檢察官聲押獲准，嗣因羈押期限屆滿而釋放。3、本案承辦檢察官已陸續針對相關人等進行訊問並調取相關事物證，因仍有其他事證待確認，故尚未偵查終結。

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