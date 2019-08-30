台南安南區郡安路9月底自來水管線汰換　陳亭妃籲做好施工前宣導減民怨

▲台南安南區郡安路9月底自來水管線汰換施工，自來水公司第六區管理處8月30日舉辦施工說明會，立委陳亭妃到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安南區郡安路9月底自來水管線汰換施工，自來水公司第六區管理處8月30日舉辦施工說明會，立委陳亭妃表示，安南區老舊自來水管線後續還會分段逐步進行汰換，整體提昇民眾用水品質；而在進行管線汰換施工前，她也要求水公司與承包商務必敦親睦鄰做好宣導配套工作，減輕民怨。

安南區郡安路4、5段自來水管線汰舊換新施工說明會30日上午在安南區安富里活動中心舉行，由第六區管理處處長李丁來主持，施工範圍內的溪頂里長蔡崇立、安富里長翁健倫、溪墘里長蕭旭峰及多位里民與會，立委陳亭妃及議長郭信良代表也到場關心。

立委陳亭妃表示，安南區有很多30年前施作的老舊自來水管線，因口徑不足及破管漏水，導致住戶在洗澡煮飯的尖峰時段供水不足，嚴重影響民眾生活用水之品質，為此，她大力爭取水公司要編列經費進行管線汰舊換新，第1期經費近億元將於9月底先行辦理安南區郡安路4、5段涵蓋6個里全長近7公里的汰換工程，後續也會再爭取經費分段逐步完成老舊自來水管線汰換。

自來水公司第六區管理處處長李丁來表示，安南區郡安路4、5段自來水管線汰舊換新工程涵蓋溪北、溪頂、溪東、溪墘、安富、海佃等六里，施作的管線長度將近7公里，發包經費7410萬元，將把200公厘口徑的塑膠管汰換成鑄鐵管線，並新增400公厘口徑，預定今年9月底進場施作，2020年2月完工。

立委陳亭妃及里長們都要求儘量縮短工期，停水公告及宣導單要提早，並逐戶發送通知，只要施工期間的宣導配套措施得宜，相信居民為了未來有更好的用水品質，應會配合共同度過這段施工陣痛期。