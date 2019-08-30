優秀博生津貼每月4萬　科技部出不到一半…研究生要教育部承擔

▲台大研究生協會等團體呼籲教育部，應負起責任培育優秀博士生。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

科技部提供的「科技部補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦法」9月1日開始申請，科技部位希望博士生心無旁貸進行知識生產工作，因此申請該計畫的博士生每月將有4萬元的學習津貼。大灣大學研究生協會等學生團體今（30日）指出，目前4萬元的學習津貼科技部只打算出3分之2到2分之1，其餘要求學校自行負擔，呼籲教育部應吸收剩下來的3分之1，以免學校不出，博士生就拿不到津貼。

台大研究生會會長王昱鈞擔心，補助學習津貼採用學校配合款形式，對於要自籌許多經費的學校來說，恐會有龐大的支出壓力，也因此阻礙該校博士生申請此筆獎助金，使科技部利益良善的政策無法實行。

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王昱鈞直指，台灣的研究所不僅培育了未來的技術勞動力，在校研究生更帶來龐大的知識生產效益，依教育部公布數據顯示，106學年度各大學承接政府、企業、研究單位「學術研究」計畫經費約有240億元，各校使用智慧財產權延伸運用的總金額約有10億元，這些投資所帶來的研究工作，大部分都是由博士生承擔，如再加上所延伸的各種利得，獲得利益的數字會更大。

▲研究生認為，教育部應重視大學研究人才的培育與學習品質，與學生對話衝欣檢討現有制度。（圖／記者崔至雲攝）

王昱鈞批教育部，研究生及博士生的研究困境是長期以來的問題，但教育部卻視而不見，認為教育部應以身作則、共同承擔相關預算，並重視研究所的人才培育和學習品質，與學生對話重新檢討現有制度。

最後研究生們提出訴求指出，教育部應以高等教育的最高管理機關以身作則，承擔一半「科技部補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」款項預算，另外，教育部也應重視大學研究人才的培育與學習品質，與學生對話重新檢討現有制度。

對此，教育部高教司科長宋雯倩回應表示，教育部一向重視博士生的培育，研究生擔心學校自籌款不足，其實教育部給大學的高教深耕計畫，即可支應學校這項費用，研究生不用擔心，教育部108年也爭取高教深耕13億經費協助具國際競爭力的大學，由各校自行規劃細部經費。

宋雯倩進一步以台大為例，透過本項經費，校內推動逕行修讀博士學位學生研究提升計畫，獲補助者於博士班第 1 至第 6 學期得領取每月新台幣24,000 元；另有博士生赴國外移地研究方案，獲補助者於 7 至 12 個月期間可獲補助金額 35 至 60 萬元。

