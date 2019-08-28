校園零死角！　教育部5年砸7億安裝3千個監視器增強校安

▲教育部5年砸7億安裝3千多個監視器。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

為強化校園安全防護機制，教育部國教署持續投入經費協助高中職以下各級學校設置監視器等校園安全設備，並因地制宜，邀請專家學者擔任訪查委員，訪視補助成效及對各校校安防護情形進行檢視，近5年來已陸續補助3,597校，總經費高達7億3仟餘萬元，以確保師生安全。



教育部國民及學前教育署組長林良慶今天指出，維護校園安全是推動各項教育工作的根本，中央持續強化各級學校設置校園安全防護系統，自104年至今已補助各地方政府所屬3,597所學校，改善與建置包括校園死角緊急求助系統、警民連線系統、感應式照明燈、監控系統及電子圍籬等校園安全相關設備，全力維護校園安全零死角。

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▲▼教育部為強化校園安全，近5年來已砸下7億多元，補助3千多校裝設監視器等安全設施。（圖／教育部提供）





林良慶也說明，由於各校地理環境不盡相同，為貼近實際需求，國教署更邀集專家學者擔任訪查委員，針對各校不同條件產生的差異，搭配學校現有人力，給予實質的協助。除科技器材的建置，也同步要求完備校園災防應變計畫，以有效增進校園安全。補助的同時，國教署並持續執行高級中等學校以下「強化校園安全防護機制」訪視，105年至今已陸續抽查22縣市88校，除實地了解地方政府辦理情形及成效，並同時勘查各校現行監視設備管理相關作法，持續督促提升校園安全防護強度。



林良慶也強調，老舊的監視系統可能讓訓輔工作失去有效預防功能，維護校園安全零死角刻不容緩，國教署將持續與地方政府合作，建構無縫的校園安全網絡，也透過緊急求救系統和照明系統，讓警民連繫及緊急應變更有效率，更能嚇阻不法行為的發生。



