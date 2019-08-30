找研究生當人頭A補助　台科大營建教授10年詐領3千萬元起訴

▲台科大教授鄭明淵涉詐領研究補助被檢察官起訴。（圖為資料照／翻攝台科大網站）

記者劉昌松／台北報導

台灣科技大學營建工程系特聘教授鄭明淵，涉嫌從2007年起，利用指導的多名研究生當人頭領薪，另外找廠商開不實發票詐領補助，10多年間共詐得約3千萬元，部分所得款項用來購買私人物品，台北地檢署30日依詐欺等罪將鄭起訴，另外30多名已畢業的研究生、廠商則獲處分緩起訴。

鄭明淵是美國德州大學奧斯汀分校土木工程博士，專長地理資訊系統、營建自動化與電子商務、資訊管理系統、營建業流程再造、人工智慧、營建知識管理等領域，目前仍在台科大任職。

檢調根據檢舉追查，鄭明淵從2007年起，受科技部(前身為國科會)等單位委託研究計劃後，涉嫌與3家資訊相關公司合作，由業者提供文具用品等不實發票，讓鄭用來向委託單位請領經費，扣除給業者支付稅捐的相關費用後，餘款都由鄭支配使用。此外，鄭也用參與研究的學生當人頭，請領研究薪資，請學生簽收後，錢仍也要繳回給鄭。

檢調2018年間發動搜索約談後，諭令鄭200萬元交保，因鄭犯嫌時間長達10年以上，又花了幾個月時間，連繫傳喚已畢業的研究生後，認定鄭涉嫌詐領補助款罪嫌重大，依詐欺等罪起訴，至於研究生和廠商都承認協助偽造相關文書詐領經費，獲檢察官處分緩起訴。

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