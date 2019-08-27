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1063園簽準公共幼兒園　「加入後都滿招」園長：這是好多年沒發生的事

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▲▼準公共幼兒園talk show。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部27日舉辦「教育talkshow～不可錯過的準公共大會師」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為了讓年輕家庭放心生、安心養，教育部推動公共化幼兒園，該政策已推動一周年，教育部今（27日）特別用talk show的場景舉辦了一場分享會。其中，狄士尼幼兒園園長林靜惠指出，現在不怕沒有小孩，只怕小孩進不來，加入了準公共後，就是希望神聖的幼兒教育可以做得更好，現在加入的園所都是品質優良的，「招生更是滿滿滿、大排長龍」。

準公共幼兒園政策推動一年來，許多人會認為，加入準供共幼兒園是因為招生困難、招生不利，所以才加入？林靜惠否認指出，這句話已經聽了一年多了，但是真的不是這樣，自己經營的園所本來都是額滿的，對於2至5歲的幼兒資源投入非常多的心力，基於政策對家長有利、對教保服務人員有利，因此願意加入。

請繼續往下閱讀...

台南安南幼兒園園長劉智燕也指出，該園已成立40年，經過了解準公共幼兒園政策後認為非常適合自己的園所，加入後更發現不僅老師薪資、教學品質都提高，也幫助到家長，現在也積極收服周邊尚未加入準公共的園所，希望幼保人員一起支持該政策。

▲▼準公共幼兒園talk show。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部邀請準公共幼兒園園長分享加入準公共化幼兒園的心得。（圖／記者崔至雲攝）

嘉義縣愛迪生幼兒園負責人黃正雄也提到，準公共政策讓教師、教保員的薪資至少達2萬9000元，從鄰近的大專校院幼教專班的招生情形，就可以知道有意願從事幼教的人員有增加趨勢，而且加入準公幼後月月都額滿，這是好多年沒有發生的事情！招生沒有壓力，才能真正的談理想。

基隆市長庚森林幼兒園園長高培順說，加入準公共幼兒園，希望解決大家「不敢生」的窘境，進而幫助家長申請托育補助，同時提升老師薪資和福利，也讓不敢進入幼教行列的老師再度回到幼教職場。

教育部長潘文忠指出，截止到7月31日，已有1063幼兒園加入準公共的行列，受惠學生高達11萬名，家長只要月付4500元，就可以享受到溫暖、有品質的幼兒園，109年在學前教育的費用，已爭取到352億元，保證政策銜接絕對沒有問題。

▲▼準公共幼兒園talk show。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

準公共的目標是擴展評價教保服務，今天的記者會就讀準公共幼兒園的家長也現身說法。桃園市璞育幼兒園家長王忻瑋、高雄市中鋼幼兒園家長侯曉琪開心表示，準公共真的太有感了，第一個月收到繳費通知到就比以前開心很多，荷包也沒有這麼傷了。

基隆市長庚森林幼兒園家長洪千雅也說，因為家裡只有先生一人工作，需負擔2個小孩的費用，但該政策後，不但負擔減輕了，省下來的費用還可以帶小朋友去旅遊，提升了生活品質。宜蘭縣狄士尼幼兒園家長林巧玉也指出，園方去年加入準公共後，獲得政府補助，幼兒園成立了新的動物園，並融入教學活動，看到園長對家長的用心與投入，感到十分感動。

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關鍵字：準公共幼兒園,荷包,教育部,園長

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