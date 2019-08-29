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韓國瑜又失言...林飛帆痛斥：移工不是雞、核廢料也不是香蕉！

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▲林飛帆痛斥韓國瑜失言。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

▲林飛帆痛斥韓國瑜失言。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜29日在直播中提出青年政策三解方。他稱台灣人才不停流出，只有勞動力進到台灣，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，引發歧視外勞的質疑。民進黨副秘書長林飛帆29日晚間透過臉書發文開嗆，「移工不是雞，核廢料也不是香蕉！」

韓國瑜提到青年政策，卻批評近年來人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」這也是一個大問題。一旁的馮燕聽聞後，立刻阻止韓國瑜並說「不要這樣講啦！不能歧視！」，韓國瑜則說「我開玩笑的！」

韓國瑜解釋，「我們也要吸鳳凰來！叫築巢引鳳！」像自由經濟貿易區被行政院反對，但這一旦成立，國際醫療人才來了，國家教育人才來了，還有國際好大學也來了，這些能把鳳凰一隻一隻引進來，未來他也會分享對青年創業的看法，一定要把台灣的鳳凰留住，海外的各個優秀人才也留在台灣，「所以我才舉這個例子，可能剛剛舉的例子萬一不太好，請大家多諒解一下喔！」

對於韓國瑜說法，林飛帆相當不以為然。他發文批評，「對於韓市長再次用不當言論來形容外籍移工，我覺得很遺憾，但也不太意外。當然，韓市長事後也澄清，這是一時口快的口誤。老實說，若單純是口誤，願意修正或道歉就好。但若是刻意誤導，那他們所提的政策要如何讓人信服？」

話鋒一轉，林飛帆把炮火轉向能源議題再開嗆，「韓市長與張善政前院長的633顧問團在我臉書貼文，不僅未回應高階核廢料最棘手的『最終處置』（永久貯存）問題，甚至還想用『香蕉』來掩護『高階核廢料』。」

林飛帆痛斥，韓國瑜的國政顧問團隊刻意混淆，指鹿為馬，實在讓人驚嘆。他在文中附上資料要韓國瑜看清楚，同時解釋，「其實用最簡單的方式想，如果高階核廢料跟香蕉可以這樣比擬，那各個使用核電的國家，也不用頭痛難以尋找必須存放萬年以上的最終核廢廠址了。」

林飛帆說，公共政策討論是台灣作為一個民主社會的重要元素，但令人遺憾的是，韓市長的國政顧問團隊連兩週來的討論，都將其立論奠基於錯誤的事實基礎上，並不斷延伸。

林飛帆自嘲，「我明白，我這段話一出，必定又會有人拿我的工作待遇來嘲諷。」他強調，就算如此也沒關係，正因為從去年以來各種重大政策議題的討論，都充斥著這些錯假資訊跟惡意混淆，所以要積極破除混淆視聽的惡意誤導，竭力在正確的事實基礎上，向人民說明我們的政策和國家方向。他也在臉書文末透過標記大酸韓國瑜「講不好核子也顧不好孩子」。

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