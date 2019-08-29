郭陣營早就算到！前議員破解「郭台銘密技」　6天前預言：真要選也不換瑜

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郭陣營早就算到！楊實秋破解「郭台銘密技」　6天前預言：真要選也不換韓國瑜

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▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、郭台銘、王金平公開會面，傳出郭中秋節將起義！（圖／記者湯興漢攝）

記者許力方／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘29日傳出將在中秋節「起義」宣布參選2020總統，前國民黨台北市議員楊實秋直指，郭「真要參選也不會希望換瑜」，國民黨聲勢不斷下滑，郭不會希望代表黨參選，也不希望「換瑜」，否則將淪為朱立倫第二。當各家民調均顯示藍綠對決一對一韓勝蔡，郭參選對藍營支持者有機會時，棄保效應才可能發生。

楊實秋早在23日就曾在政論節目《關鍵時刻》中分析指出，韓國瑜知道國民黨要選舉要靠金援，沒錢選不過，去年擔任高雄市長提名人卻偷偷跑來台北市長登記，但那時沒有韓粉，被吳敦義退回200萬元保證金，罵回去乖乖的選，作夢也沒想到，7月1日軍公教領到薪水，蔡英文幫了大忙，加上雲豹車事件，乘風而起。

▲▼郭陣營早就算到！楊實秋破解「郭台銘密技」　6天前預言：真要選也不換韓國瑜。（圖／東森新聞）

▲楊實秋破解「郭台銘密技」，三角鼎立可能發生棄保效應。（圖／東森新聞）

楊實秋說，當時從鳳山陸軍官校大本營開始，所有眷村風起雲湧，全台颳起韓流，未料今年2月公布募款，韓陣營1.29億元其中有80%小額捐款，卻花掉了1.5億元，這些人不退款已經很客氣，「國民黨打選戰都要花錢，這次表面上沒花錢，實際上花了400億元，是蔡英文把軍公教的400億砍下來，這些人少了400億元，便全力幫韓動員。」

「韓國瑜不會被換，郭台銘也不會希望你被換！」楊實秋斬釘截鐵斷言， 就算韓國瑜民調剩10%，郭都不會希望換瑜，因為國民黨的招牌因為韓國瑜已不再像去年光芒萬丈，三角鼎立情況下，郭還可能從第二名變第一名，否則就像4年前，朱立倫慘痛輸近300萬票，就變成下一個朱，還會被韓粉痛恨；但若韓粉看到挺身而出、對抗蔡英文，一旦發現韓國瑜沒機會，這些韓粉也不是真的愛韓，是因為薪水被砍，棄保效應就可能發生。

楊實秋說，郭台銘根本不期望韓國瑜會退，就是算到韓國瑜會選，也算到不可能一對一能贏得了蔡英文，這也是對岸老大哥保持距離，以及背後媒體說再見的原因，他們都有民調，「一對一韓完全沒機會，三國鼎立還有機會，以目前來看郭台銘機會稍微高一點點。」

郭台銘傳出將在9月13日宣布參選2020總統，大選最大變數底定，國民黨主席吳敦義29日也表態，如果「連署」或有違反黨紀的動作，就會依規定開除黨籍，永齡基金會副執行長蔡沁瑜回應，國民黨要怎麼做無法控制，反要黨思考「這樣對中華民國發展、黨的利益是不是最好的。」

▼韓國瑜帶職參選2020總統，楊實秋斷言：韓粉不是真的愛韓「是因為薪水被砍」。（圖／資料照）

▲▼國民黨總統候選人韓國瑜桃園興仁公園造勢 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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