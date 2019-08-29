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周刊爆郭台銘給韓錢要他不選「假的！」　韓辦火大駁斥：李佳芬根本沒說

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▲▼ 李佳芬回應農舍 。（圖／記者傅誠攝）

▲李佳芬日前出面回應農舍。（圖／記者傅誠攝）

記者董美琪／綜合報導

有媒體報導「李佳芬爆郭台銘給錢叫韓國瑜不要選」，引起郭韓兩邊嚴正駁斥。韓國瑜競選辦公室29日發聲明鄭重澄清，此報導與事實完全不符。李佳芬更痛斥，「怎麼可能呢，自從郭董（郭台銘）投入初選以來，除了公開場合，韓市長與他從未私下踫過面，這種傳聞是子虛烏有。」

媒體報導「李佳芬爆郭台銘給錢叫韓國瑜不要選」的內容，讓郭台銘辦公室29日發出新聞稿澄清，國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬在媒體報導中直指鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨初選期間曾用錢勸退韓國瑜，但郭台銘絕對沒有提出過這種要求，若有散布不實傳聞的團體與個人將追訴其法律責任。

對此韓國瑜競選辦公室也回應了，韓辦嚴正澄清，「李佳芬在訪問中從未提及郭台銘答應給錢以退出選舉」媒體報導完全子虛烏有。

韓國瑜競選辦公室新聞稿如下：

媒體報導「李佳芬爆郭台銘給錢叫韓國瑜不要選」的新聞報導完全與事實不符

韓國瑜競選辦公室鄭重要求立刻進行更正，否則將委請律師針對不實報導採取法律行動，以維護李佳芬的清白和尊嚴。也希望媒體朋友不要標題殺人，維持媒體第三方公正性。

韓國瑜競選辦公室同時也將針對任何惡意引用及炒作此錯誤新聞的媒體及個人，一併提出法律告訴。

記：先前曾傳言郭台銘在國民黨初選中，曾答應要給韓市長（韓國瑜）一筆錢，希望他不要出來選？結果韓市長一口回絕，真有這事嗎？

李：怎麼可能呢，自從郭董（郭台銘）投入初選以來，除了公開場合，韓市長與他從未私下踫過面，這種傳聞是子虛烏有。

李佳芬在訪問中從未提及郭台銘答應給錢以退出選舉。

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