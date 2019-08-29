還原追車過程！毒蟲鑽縫+逆向　勇警一路鳴警笛：停車...他「惡意衝撞」害命

記者張君豪、戴若涵／新北報導

汐止派出所31歲員警薛定岳28日下午為了追緝一名王姓男子，騎著警用機車從汐止一路狂追到基隆，過程中與騎乘機車的王男發生擦撞，一路滑行猛撞上安全島殉職，令外界感到相當不捨。還原事發經過，薛定岳在巡邏時，發現王男在汐止忠孝東路與秀峰路口紅燈左轉攔檢不停，才展開追緝行動，孰料卻發生憾事。

▲汐止警遭毒蟲惡意衝撞猛撞上分隔島倒血泊亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

還原整起事件發生經過，薛定岳28日下午執行勤務時，發現王男在忠孝東路秀峰路口紅燈右轉，攔檢對方不停，只好鳴警笛展開追緝，並在行經南興路時，以無線電通報攔截圍捕，而王男則是一路高速逃逸，薛定岳行經新台五路二段與與茄苳路時，只好再度以無線電通報，不斷大聲喝斥王男，「警察停車」，但王男仍拒檢加速逃逸。

▲毒蟲衝撞員警害亡。（圖／記者張君豪翻攝）

孰料，薛定岳一路猛追王男到了基隆百一福三街口時，竟遭王男惡意衝撞，導致他打滑，一路滑行猛地撞上中央分隔島，當場頭部重創、血流不止，失去生命跡象。隨後趕到的薛定岳同仁一見，趕緊進行CPR，並將他送往汐止國泰醫院搶救，但經搶救後，薛定岳仍在傍晚6時18分許宣告不治；王男遭警方循線逮捕歸案後，被依故意殺人罪移送法辦。

據了解，薛定岳從警以來表現優秀，曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表，年僅31歲的他日前才剛拍完婚紗照，準備要結婚，孰料，如今卻因取締酒駕不幸身亡，父母及未婚妻接獲消息後，感到悲痛不已，外界聞訊也感到相當不捨。

▲薛姓員警從警10多年以來，曾多次獲得表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

【更多新聞】

影／才剛拍完婚紗照...員警「取締酒駕」猛撞安全島！頭部重創亡 父母急奔醫院



影／曾獲好人好事！警「取締酒駕」失控撞安全島 頭部重創命危...網淚喊：撐下去



汐止勇警殉職！學弟「狂按CPR」淚崩：口腔都是塊狀物 150字悲吐：學長抱歉