影／哥哥撞車「找雙胞胎弟弟」頂罪…警一看驚OO露餡：是黑的！秒抓真兇

記者朱世凱／綜合報導

浙江省台州市近日晚間發生一起轎車與電動三輪車相撞的意外，隨後羅姓轎車駕駛就拿著手機離開現場，大約過了6分鐘左右，自稱是肇事者的男子回到現場，並且說明車禍過程。但員警在詢問中發現，羅男講述事故經過的一些細節不夠清楚，無法自圓其說。隨後查看監視器後發現有個「小地方」不一樣，當場揭穿駕駛是找雙胞胎頂替的事實。

▼白車駕駛在出車禍後短暫離開了現場。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，一輛白色小轎車17日晚間9點與一輛突然左轉的電動三輪車相撞，當時轎車駕駛拿著手機就逕自地離開現場，大約過了6分鐘左右，自稱是肇事者的羅男才主動回到現場，他告訴員警，自己一直是在左邊的機動車道正常行駛，右邊車道的電動三輪車突然左轉彎，自己才會來不及剎車撞了上去。

事發後，羅男也詢問騎乘電動三輪車的李姓男子是否需要就醫，之後就到旁邊打電話給哥哥詢問該如何處理。雖然整件事聽起來很合理，但員警在詢問中發現，羅男講述事故經過的一些細節不夠明確，好像自己不是當事人一樣。警方深入調查發現，羅男有一個雙胞胎哥哥，而這輛白色小轎車確實是哥哥所有。

▼白色轎車受損嚴重。（圖／翻攝自看看新聞）

警方便要求哥哥到案說明，但哥哥面對員警詢問時，一口咬定當天肇事的就是自己的弟弟，還說雖然轎車是自己的，不過出事當天車子被弟弟開走了，對於弟弟撞傷李男的事情，也是弟弟打電話告訴他，他才得知情況。經過多次詢問後，兄弟倆完全是同樣的說詞，沒有不同之處。

與此同時，員警調閱了事發現場的監視錄影，透過反覆分析比對後，終於看見了關鍵性的線索，當時離開現場時，男子穿著的是一雙白色拖鞋，但是回到事故現場的男子，卻是著一雙黑色布鞋。兄弟眼見事實擺在眼前，才終於承認是哥哥肇事逃逸、弟弟頂包的事實。

▼鞋子顏色意外露了餡。（圖／翻攝自看看新聞）

哥哥表示，因為自己是喝酒上路的關係，害怕有酒駕嫌疑，所以事發當下趕快拿出手機打給雙胞胎弟弟，想讓對方幫自己扛責任，等到弟弟來了的時候，哥哥便讓對方穿上自己的衣服蒙騙過關；不過弟弟原先穿著的是一雙黑色拖鞋，哥哥怕穿拖鞋開車會影響事故責任認定，所以刻意去附近買一雙「黑色」布鞋替換，結果就是這項細節露了餡。

報導最後指出，兩人最終都被受到了法律懲處，哥哥因為交通肇事逃逸被公安局行政拘留15日；弟弟則因提供虛假證言，被公安局行政拘留5日。