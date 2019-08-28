影／才剛拍完婚紗照...員警「取締酒駕」猛撞安全島！頭部重創亡　父母急奔醫院

記者張君豪、郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市七堵區百福社區前28日下午發生一起嚴重車禍！31歲薛姓員警為了一部酒駕拒檢的機車，一路從汐止狂追到基隆百福社區，但途中不慎滑倒撞上分隔島，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，薛員曾多次受表揚，日前才拍完婚紗照準備結婚，如今卻在執勤時喪命，令家人悲痛不已。

▲▼薛員才剛拍完婚紗照，卻遭遇憾事。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止分局的薛姓員警為警專25期畢業，事發時為了取締一輛酒駕機車，騎著警用機車，一路從汐止追到基隆百一福三街口，途中卻疑似打滑不慎撞上中央分隔島，當場頭部重創、血流不止，到院前已失去生命跡象，薛員同仁一見，趕緊為他進行CPR搶救，緊急將他送往汐止國泰醫院搶救。

▲薛姓員警發生事故命危，一動不動躺在馬路中間。（圖／翻攝爆廢公社）

目擊民眾錄下急救畫面，PO到臉書社團「爆廢公社」中，不少網友得知消息，紛紛留言「加油」，希望警員能平安無事！目擊者也表示，當時他聽見警鈴大作，隨後便是一聲巨響，轉頭便見到警方倒在地上血流滿地。薛員雖經醫院搶救，卻仍不幸在28日傍晚6時18分宣告不治。

據了解，薛員從警以來表現優秀，曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表，年僅31歲的他日前才剛拍完婚紗照，準備要結婚，孰料，如今卻因取締酒駕不幸身亡，父母接獲消息後正趕往醫院，悲痛不已。

▲▼ 為追酒駕騎到基隆，薛姓員警自撞分隔島不治 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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