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家暴夫「欲見妻子遭拒」9樓頂揚言輕生　警耐心勸說挽憾事

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記者陳豐德／新北報導

「如果這樣跳下去，你就什麼都沒了！」淡水一名44歲洪姓男子26日因為家暴案件，妻子遭到社工安置，洪男要求見妻子一面卻遭拒，氣得爬到大樓9樓頂打算輕生，警方獲報趕至平台旁努力地安撫，並連繫家暴官到場，耗時3個多小時的勸說，洪姓男子從頂樓外牆帶了下來，結束了一場驚魂。

▲▼淡水家暴夫見不到妻子爬上9樓揚言輕生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡水家暴夫見不到妻子爬上9樓揚言輕生。（圖／記者陳豐德翻攝）

淡水警分局中正路派出所所長黃俊龍表示，26日下午5時許獲報沙崙路社福大樓有民眾要跳樓輕生，警方趕往現場了解，發現是44歲的洪姓男子日前因家暴，妻子由社工安置，他為了要見妻子一面遭拒絕，頓時情緒失控，憤而爬到9樓樓頂的外牆揚言輕生。

警方與消防隊救護人員在現場除了不斷安撫他的情緒外，也趕緊聯繫分局家暴官到場協助，期間耐心地與洪男攀談轉移他的注意力，直到家暴官許承豪到場並跨過女兒牆走到他身旁懇談後，才打消輕生念頭，由警消人員將他送醫，避免憾事發生。

淡水警分局表示，員警成功阻止一場可能引發的悲劇發生，為民服務精神殊值嘉許，但是還是藉此呼籲，千萬要珍愛生命，希望無限，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，不要因一時想不開，造成終身遺憾。

▼警消及家暴官合力勸說至晚間。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水家暴夫見不到妻子爬上9樓揚言輕生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼淡水中正路所長黃俊龍（左）與分局家暴官許承豪。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水家暴夫見不到妻子爬上9樓揚言輕生。（圖／記者陳豐德翻攝）

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