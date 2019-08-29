照顧壓力別再自己扛　台南5處家庭照顧者支持據點給您加油！

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▲台南市社會局將全市37區規劃為5大區，分別設置5個家庭照顧者創新支持服務據點提供支持服務。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市社會局將全市37區規劃為5大區，分別設置5個家庭照顧者創新支持服務據點提供支持服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市社會局指出，依失能率推估台南市目前長期照顧人口約有4萬人，隨著高齡化及少子化效益，每個家庭都有可能成為長期照顧家庭，社會局配合衛福部長期照顧司推動「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」，2019年7月1日起將台南市37區規劃為5大區，分別設置5個家庭照顧者創新支持服務據點提供支持服務。

社會局指出，各據點有專業的護理師及社工人員，除辦理8大項目如個案管理、喘息服務、居家照顧技巧指導、照顧技巧訓練、紓壓活動、支持團體、心理協談服務及電話關懷等服務，更因地制宜於5大區推動輕旅行及照顧咖啡等創新服務。

社會局舉案例說明指出，麻豆區80歲陳先生，照顧罹患失智症的太太近5年，陳太太因失智症產生妄想、攻擊、重複言語及情緒激躁不安等狀況，讓原本性情溫和的陳先生變得沮喪、憂鬱且有嚴重失眠，長期照顧壓力累積下，陳先生變的易怒而經常與太太發生口角。陳先生到社會局申請長照服務後，經照管專員協助陳太太申請日間照顧服務，另外邀請陳先生到家庭照顧者支持服務據點參加紓壓活動及照顧技巧課程，據點社工人員也提供陳先生諮詢及情緒支持，經過1個月觀察，陳先生與太太的關係逐漸改善，衝突也減少了。

社長照管理中心洪明婷主任強調，台南市積極建構完善的長照服務網，提供受照顧者與照顧者多元的服務，呼籲民眾有照顧需求時，一定要主動撥打「1966」長照專線求助。社會局希望能讓更多未被看見的家庭照顧者獲得支持與協助，未來也會針對「家中無替代照顧人力者」、「照顧者有自殺意念」及「有家暴情事」等三大類高風險家照者加強轉介，主動介入服務，以減輕照顧者的照顧壓力，預防照顧悲劇，讓家庭照顧者不僅照顧家人也能照顧到自己，形成正向照顧循環，提昇照顧品質。

台南市家庭照顧者支持服務據點」，相關資訊請上社會局長期照顧管理中心網站查詢，或洽社會局長期照顧管理中心06-2931233。

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