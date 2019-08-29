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「技職界奧運」台灣國手奪5金！蘇貞昌邀請加入「國慶英雄車隊」

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

每2年舉辦1次、被稱為技職界奧運的「第45屆國際技能競賽」27日落幕，台灣國手「青年組」拿下5金5銀5銅和23優勝、「青少年組」也獲得4銀1銅佳績。行政院長蘇貞昌特別在29日院會中指示，邀請國手們加入今年國慶英雄車隊遊行，希望能給予台灣技能英雄最大肯定與鼓勵。

蘇貞昌表示，國手們今年出發前由總統蔡英文親自授旗，並由勞動部許部長率我國58位技職國手至俄羅斯參賽，不但在「青年組」拿下5金5銀5銅和23優勝，在63個參賽國名列第4，奪牌數與獲獎數也超越前一屆，在今年首度辦理的「青少年組」，我國也獲得4銀1銅佳績，表現相當亮眼，要特別恭喜。

蘇貞昌強調，每個孩子都有不同的特質，有的長於文法、有的擅於理工，有的則是在技能領域超強，這幾年來為了未來產業發展及轉型需要，特別重視技職教育，今年6月勞動部就全面提高各種技能競賽的獎金，以激勵並增加青年及青少年投入技能學習的意願。他說，「這次這些年輕國手們在國際技能競賽中獲得好成績，我也己經指示在今年的國慶典禮裡，首次安排他們參加英雄車隊遊行，希望能給予台灣技能英雄最大肯定與鼓勵。」

另外，蘇貞昌也針對「2019年台灣第三輪洗錢防制相互評鑑成果」報喜。今年6月底「亞太防制洗錢組織（APG）」所發布的評鑑初步報告指出，台灣獲得最佳等級的「一般追蹤名單」成績，但還必須經過8月於APG年會大會中，再經由各會員國提問通過後，才會正式採認。上週第22屆APG年會在澳洲舉行，來自亞太地區41個會員國在相互評鑑後，已經確定通過採認上開成績。

蘇貞昌指出，台灣自1998年以創始會員國身分加入亞太防制洗錢組織，在2011年評鑑時卻落入「加強追蹤名單」，3年多來致力遵循APG各項要求，相關法規該制定及修正都做了，也強化不法金流的追查，同時結合政府與民間力量共同進行洗錢防制，總算努力没有白費，41個會員國中，只有5個國家成為最優的「一般追蹤名單」等級，台灣就是其中之一。

蘇貞昌說，這代表我國金融市場及金流透明受國際信賴，尤其台灣在11項評鑑指標中，有7個項目達到「實質上相當有效」的優異成績。這也是今年以來，繼脫離歐盟「稅務不合作名單」、解除「漁業黃牌警告」後，第三個通過國際大考肯定的重要事項，對金融業、乃至整個國家影響都很大。

蘇貞昌向行政團隊及產業界致謝，「我之前答應過，請給予相關辛苦工作同仁專案敘奬一事，就照辦；同時，我也要請豬瘟防疫團隊繼續加油，務必再接再厲，成功通過明年5月世界動物衛生組織（OIE）的審核，順利讓台灣獲得口蹄疫『拔針、非疫區』資格。」

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