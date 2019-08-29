87億商機！政院拍板：振興商圈「使用行動支付每月回饋最高1000元」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院祭出「振興商圈」方案提振經濟，相關政策29日在行政院會拍板。經濟部提報之「內需型商家振興輔導方案」有兩大方向，其中包含鼓勵商圈小型店家與國內行動支付業者合作，吸引消費者使用行動支付並進一步帶動買氣，消費者每人每月最高回饋達到1000元。

「內需型商家振興輔導方案」主要有兩大重點，其一是運用行動支付工具協助商圈小型店家促進消費。因應政府積極推動行動支付普及率，經濟部將鼓勵小型店家與國內行動支付業者合作，為吸引消費者使用行動支付，預計至年底前提供優惠消費折扣點數或現金回饋最高20%，消費者每人每月最高回饋可以達到1000元，進一步帶動買氣，鼓勵消費者多到商圈店家消費。

相關方案補助預算達到14.9億元，經濟部次長林全能強調不是為了選舉考量，而是因為近年來看到商圈競爭力下降，因此研擬方案因應。

第二大重點則是針對數位服務，經濟部將補助店家數位服務系統，並協助店家改善顧客服務流程，相關內容例如提供線上點餐、雲端收銀、電子優惠券等，希望藉此加速店家數位轉型，並累積營運數據做為數位化分析基礎。補助方面每年補助1萬家，每家3萬元，實施3年。

此外，在地商圈組織扮演拉動角色，經濟部將補助每個商圈最高30萬元辦理特色行銷活動，吸引消費人潮，為消費活絡度提供加乘效果。

內政部指出，因受消費人潮減少、購買意願低落，以及電商衝擊等環境影響外，店家經營模式皆憑經驗，缺乏數據分析，未能有效掌握消費者需求，導致顧客服務體驗不佳。面對困境，政府將提供上述必要協助，擴大內需動能，活絡國內消費環境，並提升小店家數位經營能力。

行政院長蘇貞昌表示，內需為推升我國經濟成長的重要動能，商圈內的店家則為台灣在地經濟發展的基礎。隨著數位科技發展與消費型態的改變，包含電商崛起與網路購物，對於傳統商圈店家造成一定衝擊，因此政府提出本輔導方案，透過提升店家數位能力，並導引運用行動支付，希望改善經營體質，提高來客消費誘因。

蘇貞昌強調，台灣有許多在地商圈，都已結合街區歷史、文化，及人文風情，發展出屬於自己的特色與故事，現在政府導入數位服務，預期將協助200處商圈、3萬家商店，帶動87億元以上商機，有助擴大內需，活絡國內消費。