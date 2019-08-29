　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

87億商機！政院拍板：振興商圈「使用行動支付每月回饋最高1000元」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院祭出「振興商圈」方案提振經濟，相關政策29日在行政院會拍板。經濟部提報之「內需型商家振興輔導方案」有兩大方向，其中包含鼓勵商圈小型店家與國內行動支付業者合作，吸引消費者使用行動支付並進一步帶動買氣，消費者每人每月最高回饋達到1000元。

「內需型商家振興輔導方案」主要有兩大重點，其一是運用行動支付工具協助商圈小型店家促進消費。因應政府積極推動行動支付普及率，經濟部將鼓勵小型店家與國內行動支付業者合作，為吸引消費者使用行動支付，預計至年底前提供優惠消費折扣點數或現金回饋最高20%，消費者每人每月最高回饋可以達到1000元，進一步帶動買氣，鼓勵消費者多到商圈店家消費。

相關方案補助預算達到14.9億元，經濟部次長林全能強調不是為了選舉考量，而是因為近年來看到商圈競爭力下降，因此研擬方案因應。

第二大重點則是針對數位服務，經濟部將補助店家數位服務系統，並協助店家改善顧客服務流程，相關內容例如提供線上點餐、雲端收銀、電子優惠券等，希望藉此加速店家數位轉型，並累積營運數據做為數位化分析基礎。補助方面每年補助1萬家，每家3萬元，實施3年。

此外，在地商圈組織扮演拉動角色，經濟部將補助每個商圈最高30萬元辦理特色行銷活動，吸引消費人潮，為消費活絡度提供加乘效果。

內政部指出，因受消費人潮減少、購買意願低落，以及電商衝擊等環境影響外，店家經營模式皆憑經驗，缺乏數據分析，未能有效掌握消費者需求，導致顧客服務體驗不佳。面對困境，政府將提供上述必要協助，擴大內需動能，活絡國內消費環境，並提升小店家數位經營能力。

行政院長蘇貞昌表示，內需為推升我國經濟成長的重要動能，商圈內的店家則為台灣在地經濟發展的基礎。隨著數位科技發展與消費型態的改變，包含電商崛起與網路購物，對於傳統商圈店家造成一定衝擊，因此政府提出本輔導方案，透過提升店家數位能力，並導引運用行動支付，希望改善經營體質，提高來客消費誘因。

蘇貞昌強調，台灣有許多在地商圈，都已結合街區歷史、文化，及人文風情，發展出屬於自己的特色與故事，現在政府導入數位服務，預期將協助200處商圈、3萬家商店，帶動87億元以上商機，有助擴大內需，活絡國內消費。

ET快訊
27歲女星被老公暴打！「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢
快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」
狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意…「包龍星」3煞狂毆
ET總統民調／「郭柯王」32.8％領先蔡英文！韓國瑜排第三
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

柯文哲再度喊話民進黨：一定要派王世堅、簡舒培出來選

談青少年吸毒數據又被打臉　韓國瑜：數字是依毒防局報告

郭台銘傳「中秋起義」　柯文哲：等收到月餅才知道

花大錢買戰機難壯大產業　柯文哲：國防應發展網軍跟無人機

韓國瑜競總反擊了！　陳菊只出席2分鐘「氣爆捐款作業」就定案

快訊／吳敦義表態郭台銘「連署」就開鍘　蔡沁瑜嗆：對中華民國是好的嗎？

快訊／郭台銘傳「中秋起義」引爆政壇　蔡沁瑜：爭取台灣第三條路

全副武裝開卡丁車！韓國瑜「第一個衝過終點線」：感覺回來了　雙手興奮比讚

林書豪自曝七月來台時首鋼已接洽　確定前先告知周杰倫

美網／費爸三大滿貫百場出賽　男網第一人

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件事

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

【郭柯王民調】鈕則勳／蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在弦上

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

女駕駛轉彎太緊張錯踩油門撞雞排攤　熱油噴濺老闆娘臉胸

「定岳，快回家」...汐止勇警殉職！家屬淚灑事故地點　現場僅留乾涸血跡

拇指外翻痛10年　李蒨蓉進醫動刀小鮮肉喝令「脫內褲！」

政治熱門新聞

陳揮文直播曝《大話新聞》退通告..

「神秘買家」買李佳芬農舍！砸8..

柯文哲笑回館長「兩岸政策」：一..

韓：青少年吸毒52％　徐國勇打..

ET民調／蔡英文又多3%　持續..

ET民調／「郭柯王」32.8％..

李婉鈺宣布戒酒　喊話韓國瑜敢挑..

台南第六選區恐陷三腳督　蔡正元..

韓國瑜致電謝寒冰：追蹤器有苦衷

小英講晶晶體　急澄清：我沒影射..

林飛帆昔日戰友　回鍋北畜總座

快訊／郭台銘、王金平登記參選就..

ET民調／不分區立委黃國昌最吸..

ET民調／政黨票支持度　民眾黨..

更多熱門

相關新聞

台南地政行動支付Cue出大獎

台南市地政局為擴展手機行動支付，提供民眾方便快速又安全的付費方式，推出「人手一cue‧地刮送禮」刮刮卡活動，於歸仁地政事務所刮出市值約1萬元的ipad，陳淑美局長8月29日親自頒發禮品給得獎人黃先生。

全國固定投資可望「破4兆」！蘇貞昌報喜：企業對咱台灣有信心

台北美食月用Hami Pay享好禮

傳許舒博見蘇貞昌求壽險公會寶座　政院：不會介入相關人事

關鍵字：

消費者補助蘇貞昌行動支付商機

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

吳小哲黑暗中慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面