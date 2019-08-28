中執會流會因不滿徵召蘇系王閔生？管碧玲：傳言不攻自破

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨28日下午召開中執會，原定要針對立委艱困選區徵召蘇系台北市議員王閔生等，不過最後卻因為人數不足「流會」。27日爆出黨內有聲音不滿王閔生因蘇系背景無人敢擋他參選，也讓外界好奇，這次中執會流會是否與此有關。對此，民進黨立委管碧玲會後受訪時強調，相較起來與黨意見較不相同的執委都到場了，因此謠言是不攻自破。

28日中執會原定要解決北市「學霸三區」提名，包含中山、松山區徵召耶魯學歷、前秘書長吳乃仁姪子吳怡農，對決國民黨立委蔣萬安，形成「雙帥對決」；大安區部分則建議徵召台美雙律師、曾擔任吐瓦魯駐聯外交官的謝佩芬；國民黨資深立委賴士葆的文山區，則預計由前行政院長蘇貞昌愛將、蘇系市議員王閔生挑戰。不過，最後中執會只來了15名執委，未達規定出席的20位，最後流會。

據指出，文山區預定徵召蘇系王閔生，而非新系簡舒培，引起新系不滿，28日中執會中除了許淑華，其他新系及正國會都沒有與會。

面對傳聞，管碧玲受訪時表示，面對選舉大家行程都很滿，中執會原定就是要開三次，可能大家都剛好沒空所以沒有到場，只是「巧合」。她強調，今天執會跟黨意見較不合的執委都到了，反倒是不會抗議的執委沒出席，因此謠言不攻自破，沒有杯葛的問題。

中執委黃承國表示，可能只是因為密集開中執會路途又遠，才會讓執委請假沒出席，純粹是人數的問題，屬於正常現象。

▲王閔生。（圖／資料照）