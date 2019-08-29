托育政策滿意度達八成！蘇貞昌：受惠人數達29萬

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為紓緩少子女化衝擊，蔡政府去年8月核定推動「少子女化對策計畫」，採多管齊下方式，包括擴大發放0至4歲育兒津貼、提高公共教保服務量、提供平價教保機制、鼓勵企業設置托兒機構等。根據衛福部7月全國電話民調，平均超過8成家長滿意政府0到2歲幼兒托育相關政策措施。

行政院長蘇貞昌表示，自政策推行以來，在0至2歲擴大育兒津貼以及托育公共化及準公共部分，受惠人數由原本約19萬名增加到約29萬名；而為滿足雙薪家庭托育需求，政府在公共托育資源不足區域，增設公設民營托嬰中心及公共托育家園近200處、增加約7千個名額。

蘇貞昌指出，政府積極推動準公共化機制，讓平價的居家托育及托嬰中心共可收托近6萬7 千個名額，合計公共及準公共化托育數達到近7萬4千名，目前未滿2歲兒童使用公共及準公共化服務的比率也已達到9成。

蘇貞昌提到，生養子女不只是個人與家庭的事務，更攸關整個國家發展的根基，政府化被動為主動，從方方面面著手，一方面拚經濟，提高國人薪資所得，二方面透過減稅及補助，降低家長負擔，營造更好的育兒環境，儘可能從各個環節，把資源妥善配置到位，給養兒育女的家庭最大的奧援。

蘇貞昌近一步說明，希望藉由相關部會通力合作，達到包含年輕人願婚、敢生、樂養，以及教保機構有穩定的托育品質，還有教保人員薪資也能提高，同時，由於囝仔有處寄，讓女性勞動力參與率能夠持續提升等多重目標。