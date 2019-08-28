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傳許舒博見蘇貞昌求壽險公會寶座　行政院澄清：不會介入相關人事

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▲許舒博。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲許舒博。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

壽險公會8月30日將舉行理監事改選，現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴爭取連任，而台灣人壽副董事長許舒博也積極角逐。對於業界傳聞許舒博為了公會理事長寶座找上行政蘇貞昌尋求支持，行政院發言人Kolas Yotaka28日 表示，沒有聽過這個說法，她也強調行政院不會介入壽險公會相關人事案。

壽險公會8月30日舉行理監事改選，8月2日確定會員代表名單，22家壽險公司依公司規模各自擁有3至7張選票。根據流程，壽險公司會員代表86張票初步選出21位理事、7位監事及1位常務監事，再由21位理事投票選出7位常務理事及理事長。

此次爭取連任理事長的黃調貴，壽險資歷40年以上，他是清華大學數學碩士，具有日本及中華民國精算學會精算師資格。在進入保險業待過國泰人壽，歷任數理精算、業務、投資、企劃等部門，管理嚴格，也訓練出多位總經理、資深副總經理等級的子弟兵，是國泰金控董事長蔡宏圖的大將，擁有國泰集團的資源與支持。

而積極挑戰黃調貴的許舒博，他出身雲林政治世家，曾擔任立法委員，政治人脈廣，政治生涯後期才轉入保險業，對於角逐壽險公會理事長，之前也已經開啟「請益之旅」，尋求業界支持。

此次的理事長改選，在市場派也引發了相當的關注，在業界也傳出了許舒博託人去找蘇貞昌尋求官股與某些業者的支持，對此，行政院發言人Kolas受訪時特別澄清表示，沒有聽說相關消息，同時也強調行政院「不會介入」相關人事案。

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