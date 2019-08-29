台南地政行動支付刮刮卡Cue出大獎　民眾喜獲ipad

▲台南市地政局長陳淑美（左），親自頒發禮品給得獎人黃先生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市地政局為擴展手機行動支付，提供民眾方便快速又安全的付費方式，推出「人手一cue‧地刮送禮」刮刮卡活動，於歸仁地政事務所刮出市值約1萬元的ipad，陳淑美局長8月29日親自頒發禮品給得獎人黃先生。

得獎人黃先生係台南市某地政士事務所登記助理員，常至地政事務所辦理案件，據其本人表示，刮出大獎當下既驚又喜，表示僅「嗶嗶」地政規費就中大獎，刮刮卡中獎率超高。

地政局長陳淑美表示，自2018年5月開辦以來截至2019年7月底統計，行動支付繳納地政規費，從2018年389件，成長到2019年7月底1234件，使用率已倍數成長，顯示行動支付搭配「人手一cue‧地刮送禮」活動，逐漸改變民眾以行動支付方式繳納地政規費。市府各機關也正積極透過產官的合作，來加速改變民眾支付習慣，以達成智慧城市願景，歡迎民眾踴躍使用方便、快速及安全的手機支付模式。

地政局推出「人手一cue‧地刮送禮」活動，民眾至台南市任一地政事務所申辦各項地政業務，使用手機行動支付繳納地政規費（Apple pay、Google pay或Samsung pay）就有機會刮到大獎，近期數個大獎持續送出的消息不斷釋出，增加民眾及地政士更熱絡的使用行動支付，地政局相當期待民眾刮出市值高達4萬元的頭獎iphoneXS手機，請民眾踴躍參加。

地政局長陳淑美表示，地政局是市府第一個推動行動支付的政府機關，也是全國第一個提供行動支付繳納地政規費的地政機關，於2019年7月1日起更首創由地政局轄管11地政事務所，突破手機需具備NFC感應功能，以手機QR-code 掃碼即可支付，全面提昇台灣Pay行動支付。目前廣設現金、匯款、匯票、支票、晶片金融卡ATM、信用卡、一卡通及市民卡等多元繳納地政規費管道，方便市民選擇。