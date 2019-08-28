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台北美食月「嗶」一波　用行動支付享好禮

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▲▼中華電信在2019臺北美食月期間推出「Hami Pay加碼豪禮」活動。（圖／中華電信提供）

▲中華電信在2019臺北美食月期間推出「Hami Pay加碼豪禮」活動。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

中華電信行動支付工具Hami Pay於2019臺北美食月期間推出「Hami Pay加碼豪禮」活動，消費者使用綁定的Hami Pay手機icash 2.0至達美樂、7-11或是漢堡王等臺北市餐飲店家消費，並於網頁登錄，每筆交易皆可獲贈1,000點OPEN POINT，最高可獲得3萬點，還有機會帶走價值約4,500元的家電好禮、中華電信Hami Point 5,000點（價值5,000元），或Hami書城月讀包60日免費體驗等豪禮。

行動支付已成為消費者主要的支付工具之一，根據調查，2018年行動支付普及率已達50.3%，且在15~65歲持有智慧行動載具的民眾中，每兩人就有一人曾於2018年使用行動支付。中華電信Hami Pay為滿足民眾對行動支付的需求，導入票證、銀行信用卡及票證聯名卡，在支付工具方面，包括NFC感應支付、掃碼支付、線上快速支付等功能，整合縣市民卡、會員點數、電子優惠券，並結合Hami Point點數的兌換平台，開拓點數經濟，為民眾打造多元便利的行動支付生活。

中華電信Hami書城會員大募集，同步響應這股「食」尚風潮，9月底前加入Hami書城會員即享「月讀包」7日體驗，免費暢讀提供最完整臺北私房景點、美食推薦的TaipeiWalker、小資輕旅行首選的HERE雜誌及網羅全台最多熱門小吃的食尚玩家eMOOK等當期休閒雜誌，隨時掌握最新的美食旅遊情報，擴展專屬美食地圖。

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