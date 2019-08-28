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「妳玩我夠多了」　借錢砸300萬充「乾爹」被放生…他嗆傳正妹直播主不雅片

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▲▼正妹直播主不雅片險外流。（圖／翻攝《17直播》）

▲不知是否受此事影響，蔡女的17直播自2017年11月後，至今沒有再更新。（圖／翻攝《17直播》）

記者羅志華／台北報導

直播平台為了衝人氣，不時會舉辦活動，正妹直播主們為了上榜，紛紛跪求乾爹幫忙，卻也因此產生糾紛…蔡姓女子是《17》直播主，於2017年10月間參加平台活動時，與當時男友孫男協議，去借錢買點數在活動中替蔡女「衝榜」，得到獎金及分潤後再還給他；孫男前後投資蔡女300多萬元。之後2人關係疏離，孫男向蔡女索討172萬元未果，竟恐嚇「妳不還錢，我們一起死就好」，還揚言散布不雅影片。北院依恐嚇危害安全罪，判孫男徒刑4月，得易科罰金。

蔡女於2017年10月參加《17》直播活動「萬聖驚嚇派對」，並協議由孫男去借錢買點數幫蔡女「衝榜」；在孫男充當「乾爹」大力支持下，蔡女果然榜上有名，並於活動後依約給孫男121萬元。但蔡女事後認為花錢衝榜根本虧大了，且孫男下重本後，時常因蔡女與粉絲互動而吃醋，她索性向孫男終止合作。

之後《17》又有活動，孫男再度向蔡女提及衝榜一事，蔡女見乾爹上門欣然接受，並表示「這已不是先前合作的範圍」；蔡女雖排斥被孫男纏上，但對乾爹的「錢」卻是來者不拒，於活動期間2人頻密互動，「你 （孫男）如果沒有要衝我就不上播，要衝我再上喔！」、「那新活動沒甚麼人衝，贏面很大必賺」，孫男前後共砸了300多萬元幫蔡女衝活動。

孫男與蔡女在活動時宛如戰友，但錢堆出來的革命情感卻如此薄弱，事後孫男向蔡女索討172萬元遭冷處理，讓他氣得傳訊，「妳把該還的還我，我收到後立馬刪除我們在一起過的影片，妳玩我夠多了」、「妳不還錢，我們一起死就好，這次我讓你一次紅！」、「還錢，沒事，不還，網紅」、「讓大家看我們情侶一起出遊的照片」等恐嚇言語，讓蔡女嚇得報警，檢方依恐嚇取財罪起訴孫男。

法院審理時孫男辯稱，他與蔡女的合作關係尚存，但蔡女卻於事後否認仍有獎金、利潤未分配，且有意疏離，他才會出言恐嚇；孫男還說，蔡女應該要還300多萬元，但2人是男女朋友，要她還172萬元就好。法官參考2人來往的訊息，認為孫男索討有據，卻因要不到錢出言恐嚇，改依恐嚇危害安全罪，判孫男徒刑4月，得易科罰金。

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