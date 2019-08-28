　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚洋男哄「我會存精子給妳」　35歲台女為愛背債350萬遭放生…怒告詐欺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲情侶,交往,紀念日,送禮,求婚,ccr,異國戀示意圖（圖／CFP）

▲許女原以為能跟張男來場浪漫的CCR，不料竟是騙局一場，遭詐財400多萬至今仍負債（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

台北一名許姓女子2015年7月間，透過交友軟體認識來台教英文的美國人CARTER RICHARD SEAN（中文名：張世龍）；張男不顧已婚身分追求許女，並在她陷入熱戀後，陸續以「缺現金生活」、「在美國被罰款」等理由，向許女要錢達400多萬元。之後許女因張男失聯半年報案，才知張男已在台結婚還有小孩，讓她氣得提告。北院2018年依詐欺罪判張男1年10月徒刑，並須返還不法得利410萬元餘，本月5日再判張男須民事賠償許女63萬元。

許女在交友軟體上曾有過不好經驗，當時35歲的她本已對愛情失望，卻在2015年7月間碰上了帥氣、溫柔的張男，原以為浪漫的CCR邂逅，卻是許女惡夢的開始…2人於同年7月底交往後感情甜蜜，某次許女要張男為2人之後的孩子存錢，張男還輕佻地回說，「I will save my sperm for u」（我會存精子給妳）。

張男見許女陷入熱戀便開始向她要錢，某次張男自稱在美國有稅金罰款，要求許女匯100萬元救急，許女見情郎有難，不但掏出自己40萬存款，還請朋友幫忙信貸湊錢；之後張男又以「缺現金生活」、「罰款金額提高」、「在美國支票被偷」、「幫朋友妻子湊喪葬費」等各種理由要錢。

許女面對張男不斷索求，有次向他問道「你欠我這麼多錢，要怎麼還？」，張男看準許女對愛情、家庭的渴望，回說「我願意用婚姻和跟妳生2個小孩來還」，甚至以性命相逼，「我沒有其他人可以幫忙，如果妳不幫我，我就會去自殺」。許女為了「真愛」花光積蓄去貸款，還請朋友幫忙信貸，就連媽媽的保單都拿去質押，前後給出了400多萬元。

後來許女半年找不到張男，於2016年8月間報案，警方以詐欺案受理；沒多久出現1名自稱張男好友的男子與她聯繫，並表示張男在美國坐牢，並不是有意欺騙許女，請她撤告。直到警方於2016年9月向許女告知，張男因婚姻關係戶籍在台北市中正區，許女才驚覺受騙，更發現張男從頭到尾都在台灣，在美國的一切都是編的，讓她氣得提告。

張男於審理中辯稱，他在美國從軍時出入戰場，患上了「PTSD（創傷後壓力症候群），與許女借錢時，因發病記憶錯亂才會自稱單身，但此說法遭診治他的醫師打臉「張男固然有可能遺失先前記憶，但目前外在認知不受明顯影響」。北院依詐欺判張男1年10月徒刑，不法所得410萬元餘須全數歸還許女；許女因張男目前背債350萬元，身心受極大痛苦，對張男另提民事訴訟，法院再判張男須賠許女63萬元。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

在台北車站被砍「一刀捅8公分」…他滿身血攔車逃命　兇手竟判無罪

ET快訊
樓下剛搬來「地板發熱到30度」！他反應後得知驚嚇真相：隨時燒
員警取締酒駕撞安全島頭部重創不治　才剛拍完婚紗照...父母急
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡

已婚洋男哄「我會存精子給妳」　35歲台女為愛背債350萬遭放生…怒告詐欺

台南東區自小客撞翻電箱、熱狗攤　附近5千戶大停電

影／才剛拍完婚紗照...員警「取締酒駕」猛撞安全島！頭部重創亡　父母急奔醫院

駕駛精神不濟連續撞斷路樹電桿　害小貨車衝進民宅

影／台南中西區水肥車擦撞機車　女騎士頭部遭輾當場慘死

北捷色狼抓到了！扭動下體逞慾　外籍女：他還對我微笑

快訊／法務部前發生車禍！機車與小黃碰撞　現場留下「大攤血跡」騎士急送醫

2大貨車國三追撞1人送醫　警：違停路肩+未保持車距釀禍

影／曾獲好人好事！警「取締酒駕」失控撞安全島　頭部重創命危...網淚喊：撐下去

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡

已婚洋男哄「我會存精子給妳」　35歲台女為愛背債350萬遭放生…怒告詐欺

台南東區自小客撞翻電箱、熱狗攤　附近5千戶大停電

影／才剛拍完婚紗照...員警「取締酒駕」猛撞安全島！頭部重創亡　父母急奔醫院

駕駛精神不濟連續撞斷路樹電桿　害小貨車衝進民宅

影／台南中西區水肥車擦撞機車　女騎士頭部遭輾當場慘死

北捷色狼抓到了！扭動下體逞慾　外籍女：他還對我微笑

快訊／法務部前發生車禍！機車與小黃碰撞　現場留下「大攤血跡」騎士急送醫

2大貨車國三追撞1人送醫　警：違停路肩+未保持車距釀禍

影／曾獲好人好事！警「取締酒駕」失控撞安全島　頭部重創命危...網淚喊：撐下去

余文樂PO兒子「整面漆黑照片」被破解！　網調亮驚：看到長相了

六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

半價加購享受「空中沙發」！從墨爾本一路睡到洛杉磯...網：超需要

30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡

不斷更新／林承飛滿貫砲炸裂　3局結束桃猿9：0富邦

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

不斷更新／亞力克對決黃恩賜　3局0比0

美國務院官網移除「巴勒斯坦」　官員冷回應：網站正在更新

中職／兄弟U18國手不列60人　劉志威：魏碩成有機會

影／土城「石二鍋」撤中央路　居民憂高租金逼「美食沙漠」成形

社會熱門新聞

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老..

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在..

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手..

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因..

即／基隆警頭部重創血流不止　命..

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外..

直播主被斷手腳原因曝　遭指行凶..

才剛拍完婚紗照！員警「取締酒駕..

疑遭恐嚇：斷手斷腳！直播主遭擄..

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍..

險遭人夫性侵　女鄰居一句話脫困

直播主「吳小哲」遭痛毆　傷勢照..

烏來姊卡石縫拉不出　爸一句話喚..

即／基隆忘幽谷1女子突墜落　當..

更多熱門

相關新聞

成功首例！信用小白用手機號碼就可辦貸款

台灣第一個金融監理沙盒實驗成功！凱基銀行與中華電信合作，首創「電信行動身分認證」服務，信用小白可用手機門號辦理信用卡、貸款服務，金管會今（15）日表示，上個月實驗成功出沙盒，未來銀行公會修改相關業務的安控基準，其他銀行有機會一體適用。

性侵黑幫少女落網　男蟲網路化名曝光

誘騙少女拍裸照！男蟲惹到大哥的孫女

外國軍人愛情詐騙女子險陷陷阱

年收破百！他曝慘烈生活…網狂搖頭

關鍵字：

CCR男蟲愛情詐騙信貸

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面