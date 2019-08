已婚洋男哄「我會存精子給妳」　35歲台女為愛背債350萬遭放生…怒告詐欺

▲許女原以為能跟張男來場浪漫的CCR,不料竟是騙局一場,遭詐財400多萬至今仍負債(示意圖,非新聞當事人/CFP)

記者羅志華/台北報導

台北一名許姓女子2015年7月間,透過交友軟體認識來台教英文的美國人CARTER RICHARD SEAN(中文名:張世龍);張男不顧已婚身分追求許女,並在她陷入熱戀後,陸續以「缺現金生活」、「在美國被罰款」等理由,向許女要錢達400多萬元。之後許女因張男失聯半年報案,才知張男已在台結婚還有小孩,讓她氣得提告。北院2018年依詐欺罪判張男1年10月徒刑,並須返還不法得利410萬元餘,本月5日再判張男須民事賠償許女63萬元。

許女在交友軟體上曾有過不好經驗,當時35歲的她本已對愛情失望,卻在2015年7月間碰上了帥氣、溫柔的張男,原以為浪漫的CCR邂逅,卻是許女惡夢的開始…2人於同年7月底交往後感情甜蜜,某次許女要張男為2人之後的孩子存錢,張男還輕佻地回說,「I will save my sperm for u」(我會存精子給妳)。

張男見許女陷入熱戀便開始向她要錢,某次張男自稱在美國有稅金罰款,要求許女匯100萬元救急,許女見情郎有難,不但掏出自己40萬存款,還請朋友幫忙信貸湊錢;之後張男又以「缺現金生活」、「罰款金額提高」、「在美國支票被偷」、「幫朋友妻子湊喪葬費」等各種理由要錢。

許女面對張男不斷索求,有次向他問道「你欠我這麼多錢,要怎麼還?」,張男看準許女對愛情、家庭的渴望,回說「我願意用婚姻和跟妳生2個小孩來還」,甚至以性命相逼,「我沒有其他人可以幫忙,如果妳不幫我,我就會去自殺」。許女為了「真愛」花光積蓄去貸款,還請朋友幫忙信貸,就連媽媽的保單都拿去質押,前後給出了400多萬元。

後來許女半年找不到張男,於2016年8月間報案,警方以詐欺案受理;沒多久出現1名自稱張男好友的男子與她聯繫,並表示張男在美國坐牢,並不是有意欺騙許女,請她撤告。直到警方於2016年9月向許女告知,張男因婚姻關係戶籍在台北市中正區,許女才驚覺受騙,更發現張男從頭到尾都在台灣,在美國的一切都是編的,讓她氣得提告。

張男於審理中辯稱,他在美國從軍時出入戰場,患上了「PTSD(創傷後壓力症候群),與許女借錢時,因發病記憶錯亂才會自稱單身,但此說法遭診治他的醫師打臉「張男固然有可能遺失先前記憶,但目前外在認知不受明顯影響」。北院依詐欺判張男1年10月徒刑,不法所得410萬元餘須全數歸還許女;許女因張男目前背債350萬元,身心受極大痛苦,對張男另提民事訴訟,法院再判張男須賠許女63萬元。

