直播主遭押走！慘被斷手腳全身血...網點名「某粉絲團」7月才爆衝突上新聞

地方中心／屏東報導

常在網路上直播拍賣的直播主吳小哲，27日晚間直播到一半時，遭人押走毆斷手腳棄置公園，28日凌晨3時才被警方尋獲緊急送醫搶救。事發前，吳小哲才在臉書上PO文提及，「整天不是要斷手斷腳，就是要告，我們不想跟你們有關係，真的超討厭你們台」，網友紛紛將矛頭指向某直播台。據了解，被點名的直播台7月底也曾和他人發生衝突，鬧上媒體版面。

▲被點名的直播台7月底曾與他人爆發激烈衝突 。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

吳小哲曾與綜藝天王吳宗憲同框直播，讓他的網路知名度瞬間飆升，日前卻傳出遭人在直播中押走毆打重傷，腳底遭不明物磨至全破，全身是血，手腳全斷，引發社會關注。

▲吳小哲在直播中「消失」，尋獲時渾身是血。（圖／記者李唯甄翻攝）

事件發生前，吳小哲27日下午3時許才在臉書上PO文，「不是要斷手斷腳就是要告，天下就是有這種愛亂污衊人，不檢討不認錯愛帶風向的人，我們不想跟你們有關係，真的超討厭你們台，沒人數快去買，麻煩不要再說到我們台」，讓不少網友聯想，是否與其他直播台發生糾紛，才會遭人報復。

而遭指名的直播台7月底時才與他人發生衝突！原因是該台直播主與友人發生嫌隙，進而拆夥，孰料，直播主在潮州的新公司開幕時，卻碰上友人到場直播，更稱他「賣的東西有問題」，雙方人馬爆發激烈衝突，也不理會警方在場，直接當街開打，行徑相當囂張，還有員警被辣椒水給波及，急忙清洗。

事件爆出後，被網友指名在幕後操作打傷吳小哲的直播台，吸引不少網友湧入留言，直播台小編則PO文表示，「拜託各位有頭腦、有智慧的人，各大粉絲專頁的管理者都只是小幫手，請大家不要胡亂猜測謾罵好嗎？#好累的小幫手」。（來源：東森新聞）

▲直播主吳小哲傷勢照曝光。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲「吳小哲探險台」在臉書PO文向粉絲說明目前情形。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台）

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