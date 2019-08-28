遭擄前PO「不是斷手斷腳...」　直播主吳小哲遭毆全身血...警鎖定3犯嫌

記者李唯甄、吳奕靖、戴若涵／屏東報導

常在網路上直播拍賣的直播主吳小哲，27日深夜直播到一半時突然遭人押走，把正在收看的粉絲給嚇了一大跳，積極協尋。數小時後臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」便PO文，指出吳小哲遭3人打成重傷，腳底遭不明物品磨破，全身是血、手腳全斷。警方接獲通報後已展開調查，並鎖定3名犯嫌的身分，正積極查緝到案說明中。

▲▼ 拍賣台直播主吳小哲直播中消失，臉書粉專曝他遭人打成重傷「手腳全斷」。（圖／記者李唯甄翻攝）

由於吳小哲在直播中突然消失，嚇壞不少粉絲，許多人趕緊將訊息轉發至各臉書社團詢問情況，東港分局新園分駐所所長在「屏東小鎮資訊」臉書社團中安撫群眾心情，「有關反映的某拍賣台吳姓直播主遭人妨害自由案，本所現已受理並積極展開相關偵辦作為」。

▲「吳小哲探險台」向粉絲們說明情況 。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台）

但整起事件似乎有跡可循，吳小哲27日下午曾在臉書上發文，「不是斷手斷腳就是要告，天下就是有這種愛亂汙衊人，不檢討不認錯愛帶風向的人，我們用生命在拚，人家用嘴巴在經營，我們不想跟你們有關係，真的超討厭你們台，沒人數快去買，麻煩不要再說到我們台」，接著到了晚間的直播，有名陳姓網友留言，「等我喔兩位大老闆馬上到！」，隨後便傳出陳小哲遭擄一案。

東港分局新園分駐所27日晚間9時33分許接獲通報，表示直播主吳小哲在新園鄉與人發生口角遭帶走，趕緊調閱事發地點附近的監視器畫面，過濾出一輛疑似涉嫌的車輛，隨即通報各分局查緝。

另一方面警方也接獲消息，吳小哲28日凌晨3時30分許，已在新埤鄉被警尋獲，但因受傷已緊急被送往醫院治療，目前意識清楚，具體傷勢正由醫院治療中，目前尚未製作筆錄，詳細事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清，至於3名犯嫌的身分，警方已鎖定並積極查緝到案說明中。

▲警方已鎖定可疑車輛及3名犯嫌。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲吳小哲臉書PO文。（圖／記者李唯甄翻攝）

【更多新聞】

激戰「大鵰」11次！人妻喊：沒OO比老公長3cm...檢當庭掏尺貼近：是真的

與夫為「教養問題」爆爭執...她清晨抱4歲兒轉身21樓墜下 血泊中雙雙慘死

她喝下「白濁開水」昏迷15hrs！清醒身上只剩OO...醫再曝崩潰真相：有2男DNA