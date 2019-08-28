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自稱「鄭文燦市長乾爹」助業者行賄　市政顧問判刑6月

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▲市長鄭文燦表示，鄭義雄的生活圈中，確實大家都叫他乾爹，但此一稱呼並非有公務上的授權。（圖／桃園市政府提供）

 ▲桃園市府爆發收賄事件，當時市長鄭文燦解釋，鄭義雄的生活圈中，確實大家都叫他乾爹，但此一稱呼並非有公務上的授權。（圖／桃園市政府提供）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市政府前市政顧問鄭義雄對業者謊稱自己是桃園市長鄭文燦的「乾爹」，收取業者費用，協助業者行賄桃園市府經發局前副局長王允宸，以包庇違章工廠問題。一審鄭、王均遭判刑，案經上訴，高院二審28日宣判，以行賄罪將鄭義雄判刑6月、並以收賄罪將王允宸判刑2年4月。可上訴。

判決指出，桃園高亨工廠為建築鋼筋加工製造廠商，2013年9月間在未經核准之下，偷偷在桃園平鎮區農地開設違章工廠，之後被桃園市政府查獲，依法要求停工並開罰。高亨公司周姓負責人想方設法，但都無法解決，為擔心工廠被拆，找上76歲的鄭義雄。

鄭義雄謊稱自己是「市長乾爹」，允諾協助處理，並收取周男給付的5萬元費用。2人在2015年7月23日中午，邀請時任桃園市府經發局副局長的王允宸到市府附近某熱炒店餐敘，並直接請託王男協助處理。餐敘結束後，業者將裝有10萬元現金的茶葉，交給鄭男後轉交給王男；鄭男之後還打電話提醒王男「茶葉要放好，這樣聽懂喔」。但工廠又被開罰，業者、鄭男多次找王男抱怨、質問，工廠的申請案最後也被駁回，慘遭勒令停工。

案經政風單位監聽後，向檢調單位提報，全案因此爆發。檢方偵辦後，將鄭男、王男聲請羈押獲准，全案偵查終結後，檢方依照《貪污治罪條例》中的「不違背職務收賄」、「行賄」等罪，對鄭男、王男與業者，提起公訴。一審法院審理時，鄭男、業者均認罪，被依照「行賄罪」分別判刑6月，王男則遭判刑4年2月徒刑、褫奪公權4年。

案經上訴，高等法院二審於28日宣判，高院認為王男確實一時疏忽而收下金錢，犯後也頗有悔意，因此依照刑法「情堪憫恕」的規定減刑，改判有期徒刑2年4月、褫奪公權2年。至於鄭男、業者均已認罪，高院仍依「行賄罪」分別判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

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