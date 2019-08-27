電眼直播主「黛爺」不理他！粉絲怒「翻群」瞎控她嗑藥+酒店小姐　下場GG

▲死忠粉絲因為不滿黛爺不理他，竟氣得在群組裡指控黛爺是「酒店小姐」、「似乎有吃藥」。（圖／翻攝黛爺IG）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

一名30多歲陳姓男子不滿17直播主「黛爺」無故不理他，竟在對方與粉絲的群組內痛罵她是「酒店小姐」、「似乎有吃藥」等，甚至還「翻群」將群組裡其他粉絲踢掉。黛爺認為自己名譽受辱，氣得提出告訴，台北地檢署則依妨害名譽罪起訴，但「翻群」部分，則因罪嫌不足獲不起訴。

黛爺在17直播擔任直播主，擁有前凸後翹的好身材，吸引了不少死忠粉絲，而她不單單活耀在直播圈，還有LINE貼圖「黛爺來了」，未來還計畫進軍戲劇圈，讓不少粉絲相當期待。

▲黛爺身材姣好，有大批死忠粉絲。（圖／翻攝黛爺IG）

檢方調查，陳姓男子是黛爺的死忠鐵粉，但從4月間，他認為黛協對他不理不睬，便在「黛爺來了自己的女友自己疼」的LINE群組質疑黛爺「好像有吃藥」，更稱黛爺是「酒店小姐」，甚至還擅自「翻群」將其他粉絲踢出群組，讓黛爺氣得一狀告上法院。

陳男到案後表示，因為黛爺無故不理他，讓他很難過，才會在群組裡PO文，但沒有妨害名譽地意思；至於「翻群」，他則表示，是用自己LINE帳號的使用權限，並沒有盜用他人的帳號做這件事。

檢方調查後，認為陳男利用自己權限進入群組「翻群」，妨害電腦使用罪的構成要件不符，因此認定罪證不足獲不起訴。另外，PO文指控黛爺吃藥即酒店小姐部分，則依妨害名譽罪嫌起訴。

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